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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «سامسونج» تطرح «شاحن لاسلكي» يُعقّم الجوال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طرحت شركة سامسونج، مؤخرًا، شاحن لاسلكي يقوم بتعقيم الجوال وملحقات أخرى بنسبة تصل إلى 99% ضد البكتيريا والجراثيم .
وأكدت الشركة، أنها بدأت طرح شاحنها الجديد بعدد من الدول من ضمنها هونج كونج وألمانيا وسنغافورة مقابل 65 دولاراً، ولكنه ليس من الواضح ما إذا كان الشاحن الجديد بعمل بفاعلية ضد فيروس “كورونا” أم لا، مُشيرة إلى أن استخدام شاحن التعقيم لا يقتصر على الجوال فقط، إذ من الممكن تعقيم سماعات الأذن والنظارات وملحقات أخرى بواسطته.
وبحسب “سامسونج”، فإن عملية التعقيم تكون بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، حيث تستغرق 10 دقائق ليتم تعقيم السطح العلوي والسفلي للعناصر الموجود بداخله، ويتوقف عمله بعد ذلك تلقائياً حتى لا يتم إلحاق أي ضرر بالجهاز، ومع ذلك تستمر عملية الشحن حتى بعد توقف التعقيم.
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