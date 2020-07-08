انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 79 سنتا ليبلغ 43.26 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا ليبلغ 43.26 دولار في تداولات امس الثلاثاء مقابل 44.05 دولار في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس منخفضة سنتين لتبلغ عند التسوية 43.08 دولار للبرميل في حين سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 40.62 دولار للبرميل منخفضة سنتا واحدا.