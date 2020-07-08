الميادين: سوريا وإيران توقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكرية بين البلدين

وذكرت قناة الميادين اللبنانية، اليوم الأربعاء أن "وزير الدفاع السوري علي أيوب ورئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري يوقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري".

وأوضحت أن "الاتفاقية تنص على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق"، مضيفة أن "المحادثات (بين المسؤولين السوري والإيراني) تناولت الأوضاع في سوريا وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية".

وقال العماد أيوب: "إسرائيل شريك قوي في الحرب على سوريا والعصابات الارهابية جزء من العدوان الاسرائيلي".

من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الإيراني، أن "إيران ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين".

وأضاف "على تركيا أن تدرك أن حل أي مشاكلها الأمنية لا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية".