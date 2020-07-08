هل تمت الصفقة... رجل أعمال لبناني مدرج على لائحة الإرهاب الأمريكية يعود إلى بيروت

بيروت - سبوتنيك. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في خبر مقتضب، بـ "وصول رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، إلى بيروت، بعدما أفرجت عنه السلطات الأمريكية".

وكانت الحكومة الأمريكية وضعت تاج الدين في العام 2009 على لائحة الإرهابيين الدوليين ومنعت أي تعامل معه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن قاسم تاج الدين يدير شبكة من الأعمال في لبنان وأفريقيا، ويضخ ملايين الدولارات في حسابات "حزب الله"، وأن شقيقه قيادي في التنظيم الموالي لإيران.

وأوُقف تاج الدين في المغرب عام 2017 بموجب مذكرة دولية، وتم تسليمه للولايات المتحدة.

© Sputnik . Alexey Druzhinin

وحكم القضاء الأمريكي على تاج الدين بالسجن لمدة خمس سنوات وبدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار أمريكي، بعد عقد وكلاء الدفاع عنه اتفاقاً مع الادّعاء العام يقضي باعترافه حصرا بـ "جرم الاحتيال على قانون العقوبات الأمريكية" لشراء بضائع من شركات أمريكية.

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وقرر القضاء الأمريكي قبل أيام إخلاء سبيل تاج الدين لدواعٍ صحية إثر تقدم وكلائه بطلب الإفراج عنه، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا في السجن، ما يشكّل خطرا على حياته كونه تجاوز الـ 65 من العمر.

ومع ذلك، فإنّ مراقبين يرون أن الإفراج عن تاج الدين أتي في إطار صفقة تبادل سجناء، لا سيما أن تحريك ملف رجل الأعمال جاء بعد أسابيع قليلة على إطلاق سراح عامر الفاخوري، أحد عملاء إسرائيل خلال فترة احتلال لبنان، والذي يحمل الجنسية الأميركية، وقبل ذلك الإفراج عن الخبير لبناني في تكنولوجيا المعلومات نزار زكا، الذي كان مسجوناً في إيران بتهمة التجسس.

وأصدرت عائلة تاج الدين اليوم بياناً قالت فيه إن "عودة الحاج قاسم تمّت بالتماسٍ إنسانيّ قدّمه محاموه أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن استنادا إلى القانون الأميركي الذي يسمح بإطلاق سراح من يواجه بسبب سنّه خطر تعقيدات فيروس الكورونا، وأمضى جزءاً مهمأً من محكوميته، ولا يشكّل خطراً على المجتمع".

وأضاف البيان "بما أن الحاج قاسم ليس مواطنا أمريكيا، فإن عودته إلى بيروت كانت مرتبطة بآليات معقدة بسبب وضعه القانوني وبأوضاع السفر الحالية، التي أخّرت هذه العودة حتى تَوفّر طائرة نقلته من الولايات المتحدة إلى لبنان وصلت بيروت هذا الصباح"، متوجهة بالشكر للسلطات اللبنانية والأميركية على تسهيل هذه العودة".