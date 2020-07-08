شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. «حساب المواطن» يوضح طريقة تعديل رقم الجوال للمستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” خطوات تعديل رقم الهاتف المستفيد من دعم البرنامج في حال توقف الرقم المسجل لدى البرنامج لسبب ما.

وأضاف في رده على استفسار ورد من أحد المستفيدين على موقع “تويتر” أن هذه الخطوات تتمثل في: (التوجه إلى البوابة الإلكترونية – تسجيل دخول – القائمة الرئيسية- بيانات المستفيد – تغيير رقم الهاتف).

الجدير بالذكر أن “حساب المواطن” سيبدأ إيداع الدفعة “32” في حسابات المستفيدين غداً الخميس التاسع من الشهر الجاري، بدلاً من يوم العاشر كالمعتاد لموافقته يوم الجمعة.