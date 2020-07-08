شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العلماء يكشفون مدة بقاء كورونا على العملات الورقية وجلود الحيوانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

يحاول الباحثون منذ ظهور جائحة فيروس كورونا وعلى مدار 7 أشهر باستمرار فهم طبيعية الفيروس وكيفية عمله على الخلايا ومدة استقرار العامل الممرض على الأسطح المختلفة ، بما في ذلك العملات الورقية وجلد الحيوانات.



وفى أحدث دراسة تناولها أكبر مختبر عسكري أمريكي للأسلحة البيولوجية ، أشار الباحثون إلى إمكانية بقاء الفيروس على جلد الحيوانات من خلال إجراء تجاربهم على الخنازير، ليتضح إمكانية بقائه 4 أيام فى درجة حرارة الغرفة، فيما حذر العلماء من مصانع تعبئة اللحوم على أنها طرق انتقال مستمرة للفيروس، وفقا لنتائج الدراسة.

ووفقًا للباحثين، فإن الفيروس التاجى الجديد يمكن أن يعيش لأيام على جلد الحيوان، ومن بين العينات وجد أنه يبقى على قيد الحياة لفترة أطول في درجة حرارة الغرفة على جلد الخنزير حتى 4 أيام، ووجد الباحثون أيضا، أن الفيروس بقى مستقر على الجلد في درجات حرارة مبردة طوال التجربة التي استمرت أسبوعين.

وقال الباحثون في معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي، إنهم قلقون من أن اللحوم يمكن أن تساعد في انتشار الفيروس التاجي، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

وقال الفريق بقيادة ديفيد هاربورت من قسم السلامة الحيوية في القاعدة: "بدون برنامج مكثف للاختبار وتتبع العقد، من المرجح أن يستمر النقل حول مصانع تعليب اللحوم مشكلة".

وجاءت الدراسة الأمريكية بعد تفشي مفاجئ للفيروس التاجي في بكين الشهر الماضي، وارتبطت معظم الحالات التي يزيد عددها عن 300 حالة من مرض Covid-19 ، وهو المرض الذي يسببه العامل الممرض ، بسوق طعام يبيع منتجات اللحوم والخضروات من الداخل والخارج.

واشتبهت السلطات الصحية الصينية في أن الفيروس ربما دخل السوق عن طريق اللحوم المجمدة المستوردة ، لكن لم يكن لديهم دليل مباشر.الفيروس بقى 4 أيام فى درجة حرارة الغرفة وأسبوعين فى الحرارة المبردة.

ووضع الفريق الطبى، فيروس كورونا على جلد الخنازير وأبقوا العينات عند 4 درجات مئوية (39.2 درجة فهرنهايت) ، وعادة ما يتم الاحتفاظ بدرجة حرارة لحم الخنزير في مصانع تعبئة وتجهيز اللحوم.

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وكان متوسط ​​عمر نصف السلالات الفيروسية - وهو الوقت الذي تستغرقه نصف الكائنات المسببة للموت - حوالي 47 ساعة، و السلالات القابلة للحياة ظلت قابلة للكشف لمدة تصل إلى أسبوعين في الظروف المبردة.

وكان الفيروس التاجي غير مستقر نسبيا، واستخدم الحمض النووي الريبي أحادي الجديلة لتخزين المعلومات الجينية بدلاً من الحمض النووي الأقوى والحبل المزدوج، ولكن وجدت بعض الدراسات السابقة أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يبقى لفترة أطول في البيئة من غيرها.

وقال الباحثون: "من المرجح أن أي بقايا فيروسية من العمال الذين يعانون من أعراض أو من دون أعراض في غياب معدات الوقاية الشخصية سيبقى صالحًا لفترة طويلة من الزمن على سطح منتجات اللحوم أو الأسطح الأخرى".

"حتى مع التنظيف المكثف، يمكن أن يحدث الانتقال في وجود عاملين بدون أعراض، ولا يتم تشخيصهم بسبب الاستقرار المعزز للفيروس والأحمال الفيروسية العالية حتى في الحالات غير المصحوبة بأعراض في الممرات الأنفية".

وجد فريق فورت ديتريك أن الفيروس مات أسرع مع ارتفاع درجات الحرارة، و ظلت عينات جلد الخنزير إيجابية لمدة أربعة أيام في درجة حرارة الغرفة (22 درجة مئوية) 8 ساعات فقط في حرارة الصيف (37 درجة مئوية).

ووفقًا للباحثين، يشبه جلد الخنزير جلد الإنسان، ومن المرجح أن تكون التأثيرات على الاثنين متشابهة ، لذا كانت هناك "حاجة إلى ممارسات نظافة يدوية مستمرة لتقليل انتقال العدوى في عموم السكان وكذلك في أماكن العمل حيث يكون الاتصال الوثيق شائعًا".

مدة بقاء الفيروس على العملات الورقية تختلف

في التجربة نفسها، اختبر مختبر الجيش أيضًا فواتير غير متداولة بدولار واحد و 20 دولارًا ، ووجد أن الفيروس يمكن أن يبقى على سطح أوراق 20 دولارًا لمدة تصل إلى يوم واحد في درجة حرارة الغرفة، أى 3 مرات أطول من الدولار الواحد، وقالت الصحيفة "من المحتمل أن الاختلافات في نوع الحبر وتركيزه أو كليهما أثرت على استقرار الفيروس".

ومن جانبه قال عالم حكومي صيني يدرس الفيروس التاجي الجديد في بكين، إن دراسة فورد ديتريك يمكن أن تكون "أقرب إلى الحياة الواقعية" من بعض الدراسات السابقة التي وجدت أن الفيروس يمكن أن يعيش على الأسطح غير العضوية مثل الكرتون لعدة أيام.

وقال العالم الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الدراسات استخدمت حمولة فيروسية عالية يمكن أن تكون غير واقعية في إعدادات الحياة الحقيقية.