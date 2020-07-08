«حقيبة سفر» في «بحر الثقافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة بحر الثقافة» جلسة حوارية بعنوان «حقيبة سفر» نظمتها المؤسسة عبر الاتصال المرئي.

وتحدث إبراهيم الذهلي الخبير في السفر والسياحة عن الفرق بين الرحالة والمسافر العادي، موضحا أن الرحالة يدون التفاصيل التي يراها في سفرياته، أما المسافر العادي فسفرياته فقط للترفيه أو التعلم أو العلاج، لافتا إلى أن هناك عدة أنواع من السفريات ما بين علاجية وثقافية وسياحية.

وأشار إلى رحلته للهند التي لايزال يتذكر تفاصيلها رغم سفرياته المتعددة التي تخطت 150 دولة ومرور فترة طويلة عليها لكنه لايزال منبهرا من الاختلافات التي رصدها خلالها من وجود معابد ومساجد وديانات مختلفة والتعايش بين أهلها رغم اختلاف الديانات واللهجات، وأنها كما يطلق عليها هي بلد الغرائب والعجائب، لافتاً إلى أنه بجانب اهتمامه بالسفر أسس مجلة أسفار التي تهتم بالإعلام السياحي.

وقال:«إذا أحب الشخص السفر لمكان لا يعلم عنه شيء يجب أن يقرأ عنه ويتعرف إليه قبل السفر حتى يستطيع الاستمتاع بجولته»..