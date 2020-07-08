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وطالبت المؤسسة الأطرافة الليبية كافة بدعمها و"المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة" بمغادرة الميناء على الفور.
وكانت المؤسسة أعلنت في أول يوليو/ تموز الجاري أن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع "الحصار على الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية"، وذلك بعد ستة أشهر من الإغلاق من جانب قوات من شرقي البلاد في إطار الحرب الأهلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة النفط الليبية: مستعدون لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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