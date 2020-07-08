وفاة الهداف الأسطوري للترجي التونسي

وبحسب موقع راديو "شمس أف أم" التونسي، توفي التلمساني في ساعة مبكرة من اليوم، وسيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة الجلاز.
وعبد المجيد التلمساني واحد من نجوم كرة القدم العربية في الخمسينيات والستينيات، ومن أفضل المهاجمين في هذه الفترة، وهو والد المهاجم السابق للترجي والمنتخب زياد التلمساني.
ونعى الحساب الرسمي لنادي الترجي على "تويتر" التلمساني، وكتب: "فجعنا بنبأ وفاة هدافنا التاريخي عبد المجيد التلمساني. 83 سنة. رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
والتلمساني من مواليد سنة 1938 كان لاعبا في صفوف الترجي في خط الهجوم وله إلى اليوم الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد، حيث يحمل رقما قياسيا يصعب تحطيمه حيث أكمل الهداف البطولة سنة 1959 برصيد 32 هدفا.
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