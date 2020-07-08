في حفل عائلي بسيط... زواج الأميرة راية بنت الحسين من صحفي بريطاني

ووفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة "كورونا"، فقد كانت مراسم الاحتفال مختصرة، بحسب ما نشرت صحيفة "الرأي" الأردنية.

يذكر بأن خطوبة الأميرة راية على السيد دونوفان قد تمت في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2019، بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي جاء فيه "تمت يوم السبت الواقع في السابع والعشرين من شهر صفر 1441 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2019 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس دونوفان".

"والديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين والسيد فارس دونوفان بهذه المناسبة، ليتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".

يشار إلى أن سمو الأميرة راية، المولودة لجلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجلالة الملكة نور الحسين في التاسع من شهر شباط عام 1986 حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني، وتدرس حاليا الدكتوراة في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا".