مسؤول طبي في الأردن يحذر من "مفاجآت" كورونا المستجد

وأوضح الدكتور نذير عبيدات المتحدث باسم اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، "في حال ثبوت صحة انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء، فإن اللجنة ستعيد النظر في بعض التوصيات الخاصة بمواجهة الوباء".

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وأكد عبيدات في تصريح صحفي للإعلام الرسمي، الأربعاء، على "ضرورة الاستعداد لأي مفاجآت"، بحسب موقع "رؤيا" الإخباري الأردني.

وأشار المتحث باسم اللجنة الوطنية للأوبئة إلى أن "انتقال الفيروس عبر الهواء ليس مؤكدا للآن، وفي حال نقلت العدوى سيكون المكان بدون تهوية".

ولفت إلى أن "التباعد الاجتماعي من أهم طرق الحماية من انتقال الفيروس من شخص لأخر، حيث يجب المحافظة على التباعد".

وِشدد على أنه "في حال صحة نظرية انتقال الفيروس عبر الهواء، ينصح أكثر من السابق ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة، حيث إنّ التقليل من الازدحام من أهم إجراءات منع انتقال العدوى".

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وأضاف "الوباء موجود رغم تسجيل إصابات من الخارج، ولكن يجب الاستعداد لأي مفاجأت تتعلق بالفيروس".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إنها تبحث تقريرا يشير إلى أن معلومات بشأن فيروس كورونا المستجد تحتاج إلى تحديث بعد أن قال علماء إن هناك أدلة على أن الفيروس، يمكن أن ينتشر من خلال جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، ولأول مرة، وجود "أدلة مبدئية" تشير إلى قدرة فيروس كورونا المستجد على الانتقال جوًا.

جاء هذا الإعلان بعدما حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشادتها بشأن كيفية انتقال الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19" الذي يصيب الجهاز التنفسي؛ بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الخبيرة لدى المنظمة، بنيتيديتا أليغرانزي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في جنيف: "نعترف بوجود أدلة ناشئة في هذا المجال، لذا نعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين على هذه الأدلة ونفهم آثارها".