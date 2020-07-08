مدينة عربية تحقق أعلى درجة حرارة في العالم

وبحسب موقع قناة العربية" السعودية، وصلت درجة الحرارة في مدينة الأحساء شرقي المملكة إلى 50 درجة، الاثنين الماضي.

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وأشار الموقع إلى أن درجة الحرارة العالية ساهمت في التأثير على الحياة اليومية للمدينة، وأصبح الظل هو الملاذ الوحيد من حدة أشعة الشمس، بينما حظرت وزارة الموارد البشرية العمل في ساعات معينة من النهار.

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ونقل الموقع عن أفنان الملحم، المختصة بعلم المناخ في جامعة الملك فيصل، قولها إن"الأحساء تتعرض في هذه الأوقات من السنة لموجات الحر بسبب إحاطة الأحساء برمال الجافورة من ثلاث جهات ومن المعروف أن الرمال تكتسب الحرارة أسرع من المسطحات المائية".

وأضافت: "بذلك تجلب الكتل الهوائية الحارة والجافة بمساعدة رياح البوارح الشمالية التي تثير الأتربة".

وأشار الموقع إلى أن جهات حكومية قامت بمشاريع لتلطيف الأجواء. وقال عبد العزيز الرشود، نائب رئيس المؤسسة العامة للري لشؤون العمليات إنه "تم وضع حزام أخضر حول الأحساء بزراعة مليوني نخلة للحد من زحف الرمال وتخفيض درجة الحرارة بالإضافة إلى نشر مياه الري بين المزارع وزيادة البقعة الزراعية لواحة النخيل والتحفيز على إنتاج الفواكه الصيفية بتهيئة أسواق للمزارعين".