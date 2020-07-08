وقالت وسائل إعلام سعودية، إن "وزير الدفاع البريطاني، أبدى تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، مؤكدا حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.
من جانبه، أعرب نائب وزير الدفاع السعودي عن تقدير حكومة بلاده للمملكة المتحدة والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.
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الأسلحة التي تصنع في السعودية
وكانت وزيرة التجارة البريطانية، أكدت أمس الثلاثاء، أن "بريطانيا امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، وهو ما يعني أنها تستطيع مرة أخرى إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أبرزها الصادرات العسكرية"... تفاصيل مكالمة بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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