شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح طريقة معرفة المنتجات الدوائية والتجميلية المسجلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، طريقة معرفة المنتجات الغذائية أو الدوائية المسجلة، ومنتجات التجميل المدرجة لدى الهيئة عبر تطبيق “طمني”.

وأضافت “الغذاء والدواء” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يمكن كذلك معرفة هذه المنتجات عبر زيارة الموقع الرسمي للهيئة على النحو التالي المنتجات الغذائية (أضغط هنا) والمنتجات الدوائية عبر الرابط التالي (أضغط هنا) والمنتجات التجميلية (هنا).

وأكدت الهيئة أنها تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة وتقوم بمتابعة من يسوقها داخل المملكة.

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وحذرت الهيئة كل من يشارك في ترويج المستحضرات المجهولة داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة، أنه سيكون عرضة للمساءلة النظامية.