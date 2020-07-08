شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يوضح أكثر فترة ارتفاعاً بدرجات الحرارة خلال فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن الفترة الحالية تعد الأشد حرارة خلال موسم الصيف وفي أيام السنة ومدتها 43 يوماً، وتستمر حتى منتصف شهر محرم المقبل – بمشيئة الله-.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” أنه لم يتبق سوى 43 يوماً على دخول سهيل، موضحاً أن هذه المدة عبارة عن 13 يوماً على الجوزاء الثانية، وبعدها 13 يوماً على موسم المرزم، بعدها 13 يوماً على موسم الكليبين و 4 أيام في موسم الجوزاء الأولى.

وأكد أنه لا يمكن الزراعة في هذه الفترة إلا بعد منتصف شهر محرم المقبل أي بعد دخول نجم سهيل.

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وأشار إلى أن هذه الفترة المتبقية من جمرة القيظ لا يزرع فيها شيء، حيث إن الزراعة ستكون غير ممكنة حتى منتصف شهر محرم المقبل، وذلك لأن باطن الأرض يكون مرتفع الحرارة والأرض لا تقبل أي مزروعات جديدة، ويتم المحافظة على الأشياء المزروعة بكثرة السقيا.

وأوضح أن دخول نجم سهيل هذا العام سيتزامن مع دخول غرة السنة الهجرية وهذا التوافق لا يتزامن إلا كل 33 عاماً، مبيناً أن الحرارة ستمتد إلى منتصف شهر محرم، وبعدها تتحول الأجواء إلى البرودة ليلاً.