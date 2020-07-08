اتصالات هاتفية سعودية بريطانية

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الرياض: تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اتصالًا من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، تم من خلاله بحث الشراكة بين البلدين، وخصوصًا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

أبدى بن والاس تقدير لندن لدور الرياض في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة، وخصوصًا في ما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، كما أكد حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للسعودية.

على صعيد آخر تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.