أصغر متعاف من كورونا في مصر يغادر المستشفى... صور

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، "خروج أصغر متعافي من فيروس كورونا بعد ولادته بمستشفى كفر الدوار العام في محافظة البحيرة، حيث تم عمل مسحة أولى له وكانت إيجابية، وتم عمل مسحة أخرى وكانت سلبية".
وفي سياق متصل أعلنت، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، أنه تم خروج التوأم "أحمد وعبد الله" بعد مرور شهر على ولادتهما ووضعهما داخل الحضانة لوفاة والدتهما بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".
كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت رصد 1057 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 969 يوم الاثنين، حين تراجعت الإصابات عن حاجز الألف للمرة الأولى منذ 27 مايو/أيار الذي شهد تسجيل 910 حالات.
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وأبلغت الوزارة عن تسجيل 67 وفاة اليوم انخفاضا من 79 وفاة أمس.
وأضافت الوزارة أن 480 شخصا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 21718 حالة حتى اليوم.
وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 77279 من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.
وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس/آذار، وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة، وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.
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