الجيش اليمني: تدمير تعزيزات للحوثيين بقصف لطيران التحالف شرق صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. أوأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، بأن "طيران التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبهتي صلب ونجد العتق، في مديرية نهم شرق صنعاء".

وأكد "تدمير تعزيزات الحوثيين خلال القصف الجوي في مديرية نهم".

القصف الجوي يأتي غداة إعلان الجيش اليمني، السيطرة على عدد من مواقع الحوثيين في منطقة نجد العتق بمديرية نهم، خلال هجوم خاطف أوقع العديد من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح.

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من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين، أن طيران التحالف نفذ 16 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريتي صرواح (غرب مأرب)، ومجزر شمال غربي المحافظة

وجدد التحالف قصفه الجوي على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بـ 11 غارة على منطقتي الأقشع والخسف في مديرية الحزم مركز المحافظة، غداة استهدافه جبل الأقشع بـ 4 غارات.

إلى ذلك، شن طيران التحالف 8 غارات على مديريات القريشية وناطع والسوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن، ونفذ غارة أخرى على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب "المسيرة".

