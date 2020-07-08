شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: النجوم تقودنا لبناء المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» إنجازاً جديداً هذا الأسبوع، بعد إدخاله بنجاح في كبسولة الإطلاق، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نظر أجدادنا للنجوم في رحلاتهم البحرية لبناء أمجادهم.. واليوم ينظر لها أبناؤنا لبناء مستقبلهم».

وأكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن فكرة استكشاف الكوكب الأحمر وإرسال مهمة فضائية باسم الإمارات وُلدت من رؤية محمد بن راشد لإعادة هندسة الواقع العربي العلمي. وقال: «كلفة المسبار بلغت 200 مليون دولار، وهي تعتبر من بين الأقل في العالم قياساً بمهمات ومشروعات مماثلة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: النجوم تقودنا لبناء المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.