الخليج وليبيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المساندة الخليجية لدول التماس المباشر مع الغزو والاحتلال التركي الإرهابي في ليبيا ليست إلا ردعاً استباقياً لخطر مؤكد على المنطقة كلها.

من السخف تصور أن الدول تضع سياساتها على أساس ما ينتشر على مواقع التواصل. وإن كانت حملات الدعاية والزيف الإلكترونية تشوه الرأي العام في بعض الأحيان، فإن الحكومات لا تبني مواقفها على أساسها.

ما يجري في ليبيا هو محاولة انشاء قاعدة للإرهاب، مثل «داعش» في العراق وسوريا من قبل، وربما أكثر خطورة. يتم ذلك بدعم عسكري مباشر من تركيا، وغض طرف غربي، وربما بتشجيع من بعض من يريدون «تأسيس بؤرة للإسلام السياسي» في المنطقة تعادل دولة الاحتلال الدينية رسمياً في فلسطين.

وبغض النظر عن الخطر المباشر لذلك التطور المحتمل على دول الجوار الليبي كمصر وتونس والجزائر، فالخطر على منطقة الخليج لا يقل أهمية. من هنا جاء موقف دول الخليج الرئيسية مما يجري في ليبيا، ليس دعماً لمصر فحسب، وان كان ذلك مفهوماً ضمن معسكر الاعتدال العربي، وإنما لهدف استراتيجي يعتمد «درء الخطر قبل وقوعه».

يسعى الارهابيون وإعلامهم بقنواته الفضائية وحساباته الكثيفة على مواقع التواصل إلى تصوير الأمر على أنه موقف خليجي من تركيا لدعمها الإرهاب وجماعات التطرف وجذرها الأساسي، تنظيم الإخوان. ومن السذاجة والسطحية بلع تلك التفسيرات وتمييع موقف دول الخليج الرئيسية في دفاعها عن أمنها بشكل استباقي وحماية استقرارها وسلامة أراضيها ومكتسبات مواطنيها.

الإخوان، والجماعات الإرهابية المنبثقة من التنظيم والدائرة في فلكه بميليشياتها ومرتزقتها من الإرهابيين العرب والعجم، يريدون قاعدة انطلاق لاستهداف الخليج بالأساس، باعتباره مركز القوة والثروة في المنطقة. ومهما كان نفوذهم في بعض بلاد المنطقة، ومساندة بلد أو اثنين لهم، فإنهم بحاجة للسيطرة على حكم بلد ما فيها، يكون أساساً لضرب استقرار البقية.

لم تفلح المحاولة في سوريا، عبر جماعات إخوانية وصلت لقمتها ببروز «داعش» قبل انهيارها. وهذا ما يفسر تغير الموقف الخليجي مما يجري في سوريا في السنوات الأخيرة. فباستثناء قطر، التي تدعم جماعات الإرهاب التي يحميها الاحتلال التركي لأجزاء من سوريا، غيرت دول الخليج موقفها من مسار الأحداث في ذلك البلد الذي مزقته الحرب.

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والهدف من مكافحة التدخل العسكري التركي المباشر، وعبر ميليشيات الإرهابيين الذين تجلبهم من سوريا والعراق لدعم عصابات الميليشيات الليبية في طرابلس ومصراتة، هو منع تكرار ما حدث في سوريا.

الدرس الآخر من أزمة سوريا أن السماح بالنفوذ الإيراني، الذي ربما وجد مبرره في غياب الموقف الخليجي وبروز الإرهاب طاغيا على جماعات المعارضة المسلحة، وأدى إلى تغلغله في خاصرة الخليج القريبة، اليمن، عبر ميليشيات الحوثي. فلا يمكن إذاً السماح بهيمنة تركية داعمة لجماعات إرهابية في ليبيا، كما حدث مع النفوذ الإيراني في اليمن.

ثم إن ليبيا تمثل كارثة أكبر تستدعي الإسراع بدرء الخطر من البداية. فهذا البلد العربي الشمال إفريقي غني بالنفط والغاز وليس به بنية أساسية لدولة منذ أيام الحكم السابق. كما أن تماس أطرافه المترامية مع بؤر إرهابية في شمال إفريقيا، وجنوب الصحراء وحتى الساحل والقرن الإفريقي، يعني خطراً إقليمياً واسعاً لا يستبعد أن تطال نيرانه الخليج لو لم تخمد في مهدها.

حتى بالنسبة للخطر على مصر، فهو خطر مباشر على الخليج. ولعلنا لا ننسى ما حدث حين وصل الإخوان إلى الحكم في مصر عام 2012، وأخرجوا إرهابييهم من السجون وجلبوا قادتهم من الخارج، كانت عينهم على عواصم الخليج الرئيسية لضرب استقرارها. ولأن الشعب المصري أزاحهم من السلطة في العام التالي، 2013، حاولوا استخدام ليبيا والسودان للعودة عبر أعمال العنف والإرهاب المدعومة تركياً منذ ذلك الحين.

الموقف الخليجي من ليبيا هو موقف استراتيجي، وليس تكتيكياً يستند إلى خلاف مع هذا البلد أو ذاك، مبني على حماية أمن المنطقة واستقرارها بمنع تكون بؤرة إرهاب تستهدفها، حتى وإن بدت بعيدة جغرافيا. المساندة الخليجية لدول التماس المباشر مع الغزو والاحتلال التركي الإرهابي في ليبيا ليست إلا ردعاً استباقياً لخطر مؤكد على المنطقة كلها وفي القلب منها دول الخليج الرئيسية.

لا خواطر أو مجاملات في السياسة وحماية الأمن القومي للدول والدفاع عن مصالح شعوبها. وترك الوضع في ليبيا حتى يؤسس الإرهاب قاعدة راسخة له تشكل خطراً على الخليج. وإذا كانت تركيا ترى ذلك في مصلحتها، فإن بقية دول المنطقة وفي قلبها الخليج ومصر ليس أمامها سوى محاربة هذا الخطر والقضاء عليه قبل أن يستفحل ويصبح أمراً واقعاً.

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