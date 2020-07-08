الرئيس الأمريكي يخطر الكونجرس بالانسحاب من «الصحة العالمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، امس الثلاثاء، عن إخطار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مينينديز في تغريدة عبر «تويتر»: «تلقى الكونجرس إخطاراً بأن رئيس الولايات المتحدة، سحب رسميًا البلاد من منظمة الصحة العالمية في ظل الجائحة».

ونص قرار الكونجرس عند الانضمام إلى المنظمة في عام 1948، بأنه يمكن للولايات المتحدة الخروج منها بعد الإخطار، بشرط أن يتم الوفاء بالالتزامات المالية الأمريكية بالكامل للسنة المالية الحالية للمنظمة.من جانبه، أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي، أن البلاد لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وعليها التحرّك فوراً، للتعامل مع ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة. وقال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية إن عدد الإصابات لم يصل إطلاقاً إلى مستوى أساسي مرضٍ قبل ارتفاعه مجدداً حالياً. لكن فاوتشي أضاف أنه لا يعتبر الارتفاع المتواصل في الإصابات «موجة».

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من جانب اخر، مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، إن تفشياً، فيما يبدو، لوباء الطاعون الدبلي في الصين يجري «التعامل معه بشكل جيد»، ولا يعتبر أنه يمثل خطراً كبيراً. وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة «في الوقت الراهن لا نعتبره أمراً ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص». وأعلن مدير عام المنظمة الدولية، تيدروس أدانوم جيبريسوس، من جانب آخر، أن بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات بسبب كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع.من جانبه، أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي، أمس الأول الاثنين، أن البلاد لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وعليها التحرّك فوراً، للتعامل مع ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة. وقال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية إن عدد الإصابات لم يصل إطلاقاً إلى مستوى أساسي مرضٍ قبل ارتفاعه مجدداً حالياً، وهو ما حذّر مسؤولون من أنه يحمل خطر إغراق المستشفيات في جنوب، وغرب البلاد. وقال فاوتشي في مقابلة عبر الإنترنت مع مدير معاهد الصحة الوطنية فرانسيس كولينز «إنه وضع خطير ينبغي علينا التعامل معه فوراً». لكن فاوتشي أضاف أنه لا يعتبر الارتفاع المتواصل في الإصابات «موجة». وأوضح «كان ارتفاعاً، أو عودة ارتفاع في عدد الإصابات».

وأضاف «إذا اطلعتم على الرسوم البيانية من أوروبا، والاتحاد الأوروبي ككيان، ارتفعت، ومن ثم انخفضت إلى المستوى الأساسي. والآن لديهم بعض التذبذبات كما هو متوقع لدى محاولتهم رفع تدابير الإغلاق». وأما في الولايات المتحدة، فارتفع عدد الإصابات «ولم ينخفض إطلاقاً إلى المستوى الأساسي، ونشهد الآن ارتفاعاً جديداً».

جاء ذلك فيما أعلنت كيشا لانس بوتومز، رئيسة بلدية أتلانتا، أن الفحوص أثبتت إصابتها بالفيروس، لكن من دون أن تظهر عليها الأعراض. وذكرت رئيسة بلدية عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية على تويتر «أصاب كوفيد-19 منزلي حرفياً». وقالت لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية «ما زلت استوعب كل هذا. أشعر بالصدمة». وأضافت أنها لا تعاني الأعراض باستثناء صداع خفيف، وسعال، أرجعتهما إلى الحساسية الموسمية. وأوضحت أنها ستواصل مهام عملها من المنزل خلال الأسبوعين المقبلين.

وأمرت أستراليا، ملايين الأشخاص في ملبورن، ثاني أكبر مدنها، بلزوم منازلهم إثر ارتفاع أعداد الإصابات، فيما تبذل دول في أنحاء العالم جهوداً حثيثة لوقف انتشار الوباء. وقال دانيال اندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا «لا يمكننا الادعاء» بأن أزمة الوباء انتهت، بعد أن سجلت ملبورن كبرى مدن الولاية 191 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة. وأضاف «إنها أرقام عالية... وببساطة ليس هناك خيار بديل (لإجراءات العزل) سوى الآلاف والآلاف من حالات الإصابات، وربما أكثر». (وكالات)