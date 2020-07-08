شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تدعم ميليشيات طرابلس بمناورات تحمل رموزاً عثمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

كشفت تقارير صحفية أن القوات البحرية التركية، ستجري مناورات في شرق البحر الأبيض المتوسط، في إطار عملياتها الاستفزازية لدول المنطقة ودعمها للميليشيات في ليبيا،فيما نفى الجيش الوطني الليبي،أمس الثلاثاء،مزاعم حكومة الوفاق الوطني،عن تدمير منظومة دفاع جوي روسية الصنع في بلدة سوكنة بمحافظة الجفرة جنوب غربي سرت بعد استهدافها بغارات جوية،في حين بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأزمة الليبية، حيث تمت مناقشة خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا.

وذكرت صحيفة «يني شفق» التركية، في تقرير، أن البحرية التركية تستعد لإجراء مناورات على «الاستعداد القتالي» قبالة السواحل الليبية.

أضافت أن البحرية التركية أعلنت أنها ستجري تدريباً، عبر رموز مثل «بربروس»، و«تورجوت ريس»، و«جاكا بي» للمناطق التي ستجري فيها المناورات، وهي أسماء قادة بالبحرية العثمانية.

وكانت القوات التركية، قد أجرت مناورات بحرية ضخمة في 11 يونيو/حزيران بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية. وعملت تركيا على مدار الأشهر الماضية على توسيع نطاق سيطرتها في المنطقة ضمن أحلام الرئيس التركي في استعادة الدولة العثمانية لأجداده.

الجيش ينفى تدمير منظومة دفاع جوي

من جهة أخرى،نفى الجيش الوطني الليبي،أمس،مزاعم حكومة الوفاق الوطني،عن تدمير منظومة دفاع جوي روسية الصنع في بلدة سوكنة بمحافظة الجفرة جنوب غرب سرت بعد استهدافها بغارات جوية.

وقال مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية أن يوم أمس لم يشهد وقوع أي غارة جوية في كامل المنطقة من سوكنة إلى ودان.

وكانت إحدى الصفحات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس قد نشرت خبراً مقتضباً عن استهداف منظومة دفاع جوي بمدينة سوكنة بمنطقة الجفرة.

سعيّد وتبون يبحثان استئناف الحوار

على صعيد آخر،قالت الرئاسة التونسية إن هناك مشاورات مستمرة بين الرئيس قيس سعيّد ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بخصوص سبل استئناف الحوار في ليبيا.

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وأوضح مستشار الرئيس التونسي المكلف بالدبلوماسية عبد الكريم الهرمي إن هناك تنسيقاً وتشاوراً مستمراً بين كلا الرئيسين بخصوص الملف الليبي.

وأعرب الهرمي عن أمله في استئناف العملية السياسية في ليبيا بعيداً عن الاقتتال والحرب، منوها بانسجام المواقف والرؤى بين تونس والجزائر حول الملف.

وشدد على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً وليس بالتدخلات العسكرية، مضيفاً: «استمرار الوضع على ما هو عليه في ليبيا يهدد أمن واستقرار دول الجوار بشكل خاص».

إلى ذلك،بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، خاصة التطورات الفلسطينية، والأزمة الليبية، حيث تمت مناقشة خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري تلقى أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني، أكد فيه أن مصر تولي الأهمية لمواصلة الارتقاء بالتعاون مع بريطانيا في شتى المجالات.

وأكد المتحدث، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع بالمنطقة، وعلى رأسها آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأضاف أنه تم أيضاً مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث شدد شكري على خطورة أي تدخلات أجنبية غير شرعية، مشيراً إلى ضرورة احتواء الأزمة، والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل، يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار.

أنقرة تجهل قوة روسيا البحرية

في الأثناء،قال الكاتب والمحلل الروسي الكسندر سيتنيكوف، إن تركيا تلعب بالنار مع روسيا في ليبيا، مؤكداً أن أنقرة لا تدرك قوة روسيا الحقيقية في البحر.

وتابع: من المعروف أن الأتراك يبحرون قبالة سواحل ليبيا على فرقاطات مزودة بتوربينات تعمل بالغاز، مثل أوليفر هازارد بيري «أو بيري فقط»، التي تم شراؤها من البحرية الأمريكية.

واستكمل: إذا ما تم النظر إلى ذلك، في إطار الحرب البحرية المعاصرة، فإن فرقاطات بيري التركية قبالة سواحل ليبيا مجرد خردة تم تحديثها، ومواجهتها في معركة مع غواصة روسية مثل «فارشافيانكا» تعدها بغرق لا مفر منه.

واختتم: لكن حال أردوغان مع الغواصات أفضل، ومع ذلك فهي ليست حاسمة بالنسبة لبوتين. فإذا كانت لاقطات الناتو الصوتية تسمع الغواصات الألمانية من النمط«Typ 209»، فهي عاجزة عن التقاط غواصة «كراسنودار»، المزود بها اللواء الرابع المنفصل التابع لأسطول البحر الأسود الروسي.