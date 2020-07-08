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الديوان الأميري في حكومة الفجيــرة يكـرّم أحـد موظفـيه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة السائق انتاهور فالابيل عبد المطلب أحد موظفيه، بعد انتهاء فترة خدمته، التي تجاوزت ٤٠ عاماً، تقديراً لجهوده في أداء مهامه الموكلة إليه وكفاءته في عمله.
وأثنى مدير الديوان الأميري على جهود عبد المطلب وتفانيه وأخلاصه في العمل، مشيراً إلى أن التكريم يأتي تقديراً لما قدمه خلال فترة عمله من جهود في سبيل خدمة حكومة الفجيرة، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في حياته الجديدة.
من جانبه، عبر الموظف انتاهور فالابيل عبد المطلب عن بالغ شكره وامتنانه للديوان على هذا التكريم.

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