الكاظمي: من تورط بالدم العراقي ستلاحقه العدالة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بملاحقة قتلة الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، الذي تعرض للاغتيال مساء الاثنين برصاص مجهولين، مشدداً على أنه لن يسمح ب«سياسة المافيا» في البلاد، فيما تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالجريمة، ودانت واشنطن عملية اغتيال الهاشمي منددة بشدة باحتفاء الميليشيات الموالية لإيران بالعملية، كما دانت الجامعة العربية والبرلمان العربي الجريمة وأكدا دعمهما للعراق.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء، قال الكاظمي إن «العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء»، مشدداً على أن «من تورط بالدم العراقي ستلاحقه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً». وأضاف: «لن نسمح لأحد بأن يحول العراق إلى دولة للعصابات.. غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحول الحزن والأسى الى إنتاج وإنجاز مباشر». وتابع: «إننا مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط... العمل والإنجاز هو طريقنا، والدولة هي مرشدنا ومعيارنا، وقانون الدولة سقفنا ولا أحد فوق القانون». وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه وجه بإطلاق اسم «الشهيد هشام الهاشمي» على أحد شوارع العاصمة بغداد. واستطرد قائلاً إن شعب العراق «يستحق أن نبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تشكلت في «ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية».

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وكان زعيم تيار مواطنون العراقي، غيث التميمي، قد نشر عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، محادثة جرت بينه وبين الهاشمي قبل تعرضه للاغتيال، تكشف تلقي الأخير تهديدات بالقتل من ميليشيات «حزب الله العراقي». وأوضحت المحادثة التي تمت على تطبيق «واتساب»، تلقي هشام الهاشمي تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات «حزب الله العراقي»، وطلب الخبير الراحل النصح من غيث التميمي بشأن التعامل مع تلك التهديدات.

وفي إطار ردود الفعل على مقتل الهاشمي، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان: «لقد رأينا تقارير عن ميليشيات مدعومة من إيران تشيد بقتله. إن هذا السلوك الحقير هو إهانة لكرامة الشعب العراقي وقيمه». وأضاف المتحدث: «ندين بشدة الاغتيال الوحشي للعالم والكاتب والصحفي العراقي هشام الهاشمي. يجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة».

وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ التعازي والمواساة إلى العراق حكومة وشعباً، سائلاً المولى- عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وأكدت الجامعة العربية دعمها بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، والرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما تضم صوتها لكافة الأصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي حوادث الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخراً، وتقديمهم للعدالة.

وشدد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، في بيان، أمس، على دعمه وتأييده للجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية الرامية إلى جمع السلاح وجعله حصرًا بيد الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون، معربًا عن دعمه للأصوات المطالبة بإيقاف الاغتيالات السياسية التي طالت عددًا من الناشطين العراقيين في الفترة الأخيرة، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الناجزة.