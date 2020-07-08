«قرقاش»: تعاملنا مع الجميع خلال الجائحة بدون تمييز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تبنت منذ إنشائها، رؤية وطنية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية، وهدفها، وتنفيذاً لأحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.

كما أكد قرقاش أن دولة الإمارات وفرت أفضل الخدمات العلاجية والوقائية منذ بدء تفشي جائحة «كوفيد 19» وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، لكل من يعيش على أرض الدولة من دون أي تمييز بين مواطن، أو مقيم.

وتطرق قرقاش، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في شتى المجالات لحماية المجتمع من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وقال في هذا الصدد: «إن دولة الإمارات، وبفضل قيادتها الرشيدة، كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة، وبادرت بتسهيل الحياة للمواطنين، والمقيمين فيها، من دون تمييز، عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت الدولة عدداً من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها».

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في هذا الإطار جاءت مواكبة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الفنية الصادرة عن مختلف المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الموجهة لكل دول العالم أثناء مكافحة الجائحة.

وأضاف: «لقد ساهمت تلك المبادئ في تعزيز وتطوير الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة الجائحة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات وفرت أفضل الخدمات العلاجية والوقائية وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، لكل من يعيش على أرض الدولة من دون أي تمييز بين مواطن، أو مقيم، كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن دولة الإمارات أدركت، ومنذ بداية انتشار الجائحة، المخاطر التي قد يشكلها الفيروس على نزلاء المؤسسات العقابية، فقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحمايتهم.

(وام)