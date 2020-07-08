شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع»..المطلوب مزيد من المراكز واختصار زمن المعاملات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد ياسين

تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

طالب عدد من المواطنين وزارة تنمية المجتمع بمساعدة الأسر المنتجة، وابتكار آليات جديدة لاستطلاع آرائها ومعرفة احتياجاتها، والمساعدة في ترويج منتجاتها سواء من خلال معارض دائمة أو بالتعاون مع المؤسسات ذات الشأن التي تضم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين منتجاتها.

وأشار بعض المتعاملين إلى أهمية اختصار زمن المعاملات الخاصة بأصحاب الهمم وكبار الموطنين ومتلقي الدعم من الوزارة واعتماد الملفات الالكترونية للتسهيل عليهم، وإضافة فئات جديدة ضمن الفئات المستحقة للدعم.

وطالب عدد منهم بزيادة قيمة منح الزواج التي تقدر ب 70 ألف درهم نظراً لمغالاة الأسر في المهور، وتسهيل إجراءات الحصول على المنح، كما طالب عدد آخر بإنشاء مزيد من المراكز الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم وتخفيض رسومها وإضافة تأهيل مصابي طيف التوحد إلى باقات التأمين الصحي.



شركات مساهمة



طالب عبد الله الحارثي الوزارة بتأسيس شركة مساهمة تنضوي تحت مظلتها على أن يكون أعضاؤها من الأسر المنتجة، وأن يكون هناك تطوير في نوعية المنتجات بالتعاون مع علامات تجارية عالمية لتحسين المنتجات وتسويقها داخل الدولة وخارجها.

كما طالب تنظيم الحملات التطوعية والإشراف على فرقها ومزيد من التنسيق مع الهيئات والجمعيات ذات الصلة.



معارض دائمة للشباب



قالت أسماء عبد المحسن إن هناك حاجة لزيادة دعم وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة عبر تخصيص منافذ دائمة لمنتجاتها وعدم الاكتفاء بالمعارض المؤقتة في القرية العالمية وغيرها، مؤكدة أهمية تخصيص منطقة للمعارض الدائمة لمنتجات الأسر المنتجة في جميع الإمارات وأن تخضع منتجات الأسر لتقييم مستمر حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل المنتجات والأسعار.



جمعيات النفع العام



ناشدت أمل آل علي الوزارة بزيادة وتفعيل دور جمعيات النفع العام في المجتمع حيث إن بعضها غير مفعل وليس لديها أي دور في المجتمع.

وأشارت إلى أن تفعيل دور تلك الجمعيات سيكون له أثر كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعريف الأجيال بإرث الآباء من خلال زيادة الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتراث الوطني.



مراكز جديدة للكبار



تحدثت نجاة البلوشي عن أهمية دور رعاية كبار المواطنين في إسعاد تلك الفئة، علماً أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات والمبادرات الخاصة بتلك الفئة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من المراكز الخاصة بهم، وطالبت بإنشاء مراكز جديدة في كل إمارة لتلبية الاحتياجات الخاصة بكبار المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مركز واحد فقط لإسعاد كبار المواطنين في إمارة عجمان.



الاستفادة من التطبيقات



طالبت فهيمة عبد الرحيم، الوزارة بعقد دورات لتدريب المواطنين على استخدام منصاتها والوصول إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر تطبيقها الذكي والاستفادة من التقدم في مجال الخدمات الذكية.

وأضافت: نتطلع لتسهيل سرعة الموافقات على طلبات المواطنين في كافة الإدارات التابعة للوزارة.



زيادة منح الزواج



قال فهد عيسى البلوشي، إن الحاجة باتت ملحة لزيادة المبلغ المقرر لمنح الزواج، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تشجيع الشباب على الزواج، كما طالب الوزارة بمزيد من الجلسات الأسرية والبرامج التوعوية بمتطلبات الزواج تكون بالتنسيق بين الوزارة والأسرة لتعم الفائدة.

كما طالب بزيادة نسبة توظيفهم في مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي.



مراكز أصحاب الهمم



قالت نوال البلوشي إن أصحاب الهمم هم جزء من نسيجنا الوطني ولهم منا كل الاحترام وتقوم وزارة تنمية المجتمع بدور كبير لخدمة تلك الفئة إلا أن بعض مراكز تأهيلهم الخاصة تزيد من رسوم التحاق تلك الفئة.

وطالبت بمراكز حكومية لأصحاب الهمم حتى يتسنى للأسر الاختيار بين المراكز الخاصة والحكومية.



متطلبات كثيرة

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اشتكى محمد سعيد سلطان الكعبي من كثرة المستندات التي تطلبها الوزارة الخاصة بأصحاب الهمم، موضحاً أنه اضطر إلى مراجعة الوزارة للموافقة على طلب أحد أقاربه بعد إرهاق من المطالب التي لا تنتهي من مستندات من المفترض أنها جزء من الملف الخاص بتلك الحالة. كما ناشد الوزارة بتخفيف الاعباء على المواطنين واعتماد ملف إلكتروني يظهر كافة المستندات المطلوبة.



الاستفادة من الخدمات



طالب غالب عبد الله الكعبي، الوزارة بتسهيل الإجراءات وخاصة لكبار المواطنين، موضحاً أن كبار المواطنين غير قادرين على كثرة المراجعات وزيارة الهيئات والمؤسسات للحصول على مستندات تفيد بحالتهم الصحية أو عمرهم أو حالتهم الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية توظيف التقنيات وإنشاء ملف إلكتروني يحتوي على كافة المستندات وتحدث بشكل مستمر.



خبرات الكبار



دعا عبد الرحمن البلوكي إلى زيادة إنشاء العديد من مراكز رعاية كبار المواطنين وتوفير كافة الخدمات في مراكز إسعاد المواطنين.

وقال إن فئة كبار المواطنين لديهم خبرات يجب علينا الاستفادة منها من خلال برامج ومبادرات تنظمها الوزارة بشكل دوري ومستمر، مشيراً إلى مشاركته في عدد من المبادرات ولكن يتطلع لتنظيم المزيد.



ملف إلكتروني



شددت منى زغدود على أهمية اعتناء الأبناء بالآباء وعدم تركهم في مراكز لرعايتهم، مؤكدة أن الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للمواطنين جيدة ولكن تحتاج لبعض التحسينات في مراكز الخدمة.

وعن دمج أًصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص أوضحت أهمية إلحاقهم في العمل وتوفير التأهيل المناسب لتلك الفئة.



زيارات متكررة



ناشد سلطان المازمي، الوزارة بأهمية تسهيل إجراءات وزارة تنمية المجتمع الخاصة بالمنح وبرامج الأسر المنتجة واعتماد الموافقات الالكترونية.

وناشد الوزارة الربط بينها وبين المؤسسات الاتحادية الأخرى للحصول على المستندات التي تسهل الأمر على المراجع بطلب سواء منحة زواج أو تجديد بطاقة، كما طالب بإضافة فئات أخرى من متلقي الدعم الحكومي.



دورات تدريبية



اقترح خليل يوسف محمد بتخفيض رسوم أصحاب الهمم الملتحقين بالمراكز التابعة للوزارة، وضرورة تدخل الوزارة ليصبح علاج وتأهيل مصابي طيف التوحد ضمن بطاقة التأمين الصحي، وطالب بعقد مزيد من الورش التوعوية لأفراد المجتمع بحقوق أصحاب الهمم. وأكد على أهمية وضع خطة لزيادة المتخصصين في مجال التربية الخاصة لأصحاب الهمم.



الإعلان عن المبادرات



أشار محمد المازمي إلى أهمية التوعية الأسرية التي تقدمها الوزارة من خلال قنواتها المختلفة من أجل الاستقرار الأسري، وتطلع إلى زيادة الدعاية الخاصة بها عبر القنوات الاعلامية المختلفة.

كما طالب ببرامج توعوية للمقبلين على الزواج تحثهم على الاستقرار الاسري وتحمل المسؤولية فضلاً عن برامج أخرى لتربية الأولاد تسهم في تنشئتهم بشكل سليم.



تعاون المؤسسات



ناشدت أميرة أحمد، الوزارة التعاون مع الجهات المعنية بتوظيف عدد من أصحاب الهمم في القطاع الخاص، حيث إن لهم قدرات ومعارف تمكنهم من أداء وظائفهم على أكمل وجه.

وأضافت: عملت الدولة على تسخير كافة الامكانيات لإسعاد المجتمع، ونفذت خططاً لتأهيل كافة المرافق لخدمة تلك الفئة وتمكينها.



«كوتة» لأصحاب الهمم



دعا حمدان أحمد الوزارة بضرورة توفير كوتة لأصحاب الهمم في القطاع الخاص للاستفادة من قدراتهم ومعارفهم وتوفير برامج مكثفة لتدريبهم في القطاع الخاص.

وأكد قدرة تلك الفئة على العطاء، متطلعاً لمزيد من الدعم لتلك الفئة من خلال تعاون وزارتي تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين.