شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: القطاع المصرفي قادر على تحمل أي صدمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد مصرف الإمارات المركزي استقرار الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، وارتفاع مستوى الملاءة المالية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، رغم تبعات الجائحة، واستناداً إلى أحدث البيانات، لا يزال إجمالي الإقراض ونمو الودائع مستقراً، ويتمتع القطاع المصرفي بالدولة بمستوى جيد من السيولة، ورأس المال. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% في شهر مارس/ آذار 2020 ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.6% في شهر مايو/ أيار 2020 متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

جاء ذلك ضمن تقرير الاستقرار المالي الذي يوفر المعلومات والتحليلات وتقييم المرونة والنقاط التي تحتاج إلى المزيد من الدعم في النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات لتعزيز الفهم العام، وزيادة الشفافية.

ويشمل التقرير الأوضاع المالية الكُلية والتطورات التنظيمية وتقييمات القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى تقييم أنظمة الدفع في دولة الإمارات وأسواق رأس المال، وقطاع التأمين.

ووفقاً للتقرير، اختتم النظام المصرفي في دولة الإمارات عام 2019 في وضع جيد، مع توفر رأسمال، وسيولة كافية تزيد كثيراً على المتطلبات التنظيمية. كما حافظ النظام المصرفي على ربحيته نتيجة الفاعلية وكفاءة إدارة التكاليف، مستفيداً من مكاسب عمليات الاندماج الأخيرة في القطاع.

وخلال الربع الأول من عام 2020، أدى تفشي وباء كوفيد-19 إلى تغيير النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي، والمحلي، الأمر الذي فرض تحديات على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي. ومع ذلك، تُظهر اختبارات الضغط أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قادر على تحمّل الصدمات المالية، أياً كان حجمها.

وقامت حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19، كما أطلقت برامج مالية ضخمة لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة والاقتصاد بشكل عام.

إضافة إلى ذلك، تضمنت التدابير المؤقتة التي قدمها المصرف المركزي، توجيهات حول المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9، وآلية التقييم الاحترازي، والتي تم تصميمها لضمان أن التقارير المالية والاحترازية للمؤسسات المالية تعكس بشكل كاف البيئة التشغيلية في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

وقال عبد الحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي: يعكس تقرير الاستقرار المالي قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات، ومرونته. وقد أبدى النظام المصرفي قدرته على مواجهة تداعيات تفشي وباء كوفيد-19 ودعم الاقتصاد مدعوماً بمبادرة المصرف المركزي الاستباقية بإطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، والتي بلغت قيمتها 256 مليار درهم منذ إطلاقها، إلا أنه يترتب علينا أن نظل حذرين ونتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي للدولة.

وقال في كلمته الافتتاحية للتقرير، إن مصرف الإمارات المركزي على أتم الاستعداد للمساهمة في المزيد من النمو والرفاه الاقتصادي للإمارات من خلال حماية الاستقرار المالي، وتعزيز قوة القطاع المالي والمصرفي في الدولة. وتحدث في كلمته عن النمو الاقتصادي للدولة الذي شهد تحسناً في العام الماضي، رغم تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يرجع للتحسن في أداء قطاع الهيدروكربونات في 2019. ولفت في كلمته إلى أن ظروف وأوضاع الأسواق المالية في العام الماضي كانت داعمة لاستقرار النظام المالي، على الرغم من تباطؤ الدورة المالية في الدولة، الأمر الذي تبدى بوضوح من خلال استمرار تراجع أسعار العقارات نتيجة الخلل في توازن العرض والطلب.

وأكد قوة ومتانة القطاع المصرفي، وارتفاع مستويات الربحية التي عكستها بوضوح اختبارات الضغط، وأضاف قائلاً: إن البنوك حافظت على ربحية مع تحسن في تقنين التكاليف.

وأظهر التقرير إن مستويات الإقراض نمت بصورة مستقرة في العام الماضي، لكن بشكل متفاوت مع تراجع القروض الشخصية.

وقال التقرير، إن النمو الاقتصاد في العام الماضي وصل، بحسب التقديرات الرسمية، إلى 1.7% مقابل 1.2% في 2018، بفضل نمو بنحو 3.4% في القطاع النفطي.

وبحسب التقرير سجّل الائتمان الخاص في 2019 أدنى مستوى نمو له على مدى السنوات العشر الماضية عند 1.3% مقابل 3.5% في 2018. كما تراجع الائتمان المحلي للأسر في الدولة بنحو 1.4% في 2019، نتيجة تراجع الطلب على القروض الشخصية وقروض السيارات، وتراجعت الأخيرة في العام الماضي بنحو 7.6% في العام الماضي، مقابل 13.5% في 2018، في الوقت الذي ارتفعت فيه ودائع الأسر المقيمة في الدولة بنحو 8% مقابل نمو 5.5% في 2018. ويمثل الإقراض للأسر المقيمة في الدولة نحو خمس إقراض القطاع المصرفي، ونحو 30% من الناتج المحلي للدولة، ووصل إلى 333 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ولفت التقرير إلى نمو الإقراض لشراء عقارات بنحو 2.9% في العام الماضي.

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ويتوقع المركزي المزيد من التراجع في قروض الأسر المقيمة مع المخاوف التي خلقتها الجائحة وخسارة الوظائف الناجمة عن تبعاتها، ما يزيد صعوبة خدمة الدين على الأسر المقيمة.

استقرار تكلفة التأمين على الائتمان

ولفت إلى أن تكلفة التأمين على المخاطر الائتمانية في دبي، وأبوظبي، حافظت على مستوياتها المنخفضة في العام الماضي بمتوسط 128 نقطة أساس على الائتمان لأجل 5 سنوات، في دبي، مقابل 118 نقطة أساس في 2018، كما وصل متوسط التأمين على الائتمان لأجل 5 سنوات لأبوظبي إلى نحو 54 نقطة أساس، مقابل 63 نقطة أساس في 2018.

مؤشر الاستقرار المالي

وأكد التقرير أن مؤشر توجهات الاستقرار المالي للدولة حافظت على استقرارها في الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي، قبل أن تتحسن في الربع الأخير من 2019، بفضل تحسن الأداء الاقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، كما حافظ مؤشر القطاع المصرفي على استقراره.

قطاع الشركات

لفت التقرير إلى تراجع نمو قروض الشركات إلى 2.5% في العام الماضي، مقابل 5.6% في 2018، لكن حصة القطاع من إجمالي القروض المصرفية في الدولة استقرت عند 60%.

قطاع التأمين

أكد التقرير استقرار أداء قطاع التأمين في الدولة في العام الماضي مع ارتفاع أصول القطاع بحوالي 5.7% في 2019، وارتفاع أرباحه الصافية بحوالي 29.5%.

القروض المتعثرة

بحسب «المركزي» استقرت مستويات القروض المتعثرة على مستوى قروض الأسر المقيمة في الدولة عند مستوى 1.5% في العام الماضي دون تغيير عن العام السابق. ووفقاً للتقرير وصلت نسبة القروض المتعثرة للقطاع المصرفي إلى حوالي 6.5% في العام الماضي، مع نسبة 3.4% للأفراد، و6.5% للشركات، ونحو 4.2% للشركات شبه الحكومية و9% للشركات الخاصة، و12.7% لأصحاب الثروات.

كفاءة الإنفاق

قال «المركزي «إن القطاع المصرفي في الدولة حافظ في العام الماضي على مستوى ربحية مرتفع مع صافي أرباح وصل إلى 45.3 مليار درهم، وارتفاع قياسي في معدل العائدات على الأصول ليبلغ 1.6% في العام الماضي. ولفت إلى أن البنوك نجحت في تعزيز كفاءة الإنفاق ليتحسن معدل التكلفة إلى الدخل ويصل إلى 33.8% في العام الماضي.