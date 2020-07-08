خليفة يعزز صلاحيات «بيئة أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، تم بموجبه منح الهيئة صلاحية رقابية أكبر لتمكنها من ممارسة دورها في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي بشكل أكثر فاعلية.

ووفقاً للقانون الجديد يحق للهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، إصدار جدول بالغرامات الإدارية للمخالفات البيئية حيث تصل قيمة الغرامات إلى 10 ملايين درهم بعد أن كان سقف الغرامات يصل إلى 10 آلاف درهم.



جزاءات جديدة

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كما تم منح الهيئة صلاحية إيقاع جزاءات إدارية جديدة مثل لفت النظر ووضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفني وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً وكذلك تعليق النشاط مؤقتاً، كما تضمن القانون الجديد تعديل الأحكام والإجراءات الخاصة بالتصالح على المخالفات من حيث نسبة التخفيض للمخالفات والمدة اللازمة لذلك وأيضا إجراءات التظلم على الجزاءات الإدارية.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، وستتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية ويصدر مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها.

ومنح القانون الجديد الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. وفي جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الهيئة بإزالتها على نفقة المخالف وتحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح بما في ذلك المدة الزمنية.



تنظيم الرعي بإمارة أبوظبي



أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، وتعتبر هيئة البيئة - أبوظبي الجهة المعنية بتنفيذ القانون بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي.

ويهدف القانون إلى تنظيم الرعي وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة حيث نص على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق (2) كيلومتر من المحميات الطبيعية وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة.

وسمح القانون بالرعي بعد الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك وفقاً لما يحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وحظر القانون الرعي دون الحصول على الترخيص اللازم وكذلك الرعي خارج المناطق المخصصة. كما حظر استخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بغرض التسلية، وحظَر بناء مبنى دائم أو مؤقت أو أي جزء منه داخل مناطق الرعي، وكذلك حظر الرعي في غير مواسم الرعي، ووضع أسيجة أو أدوات أو مخلفات في مناطق الرعي. كما حظر القانون ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، وعدم المحافظة على النظافة العامة في مناطق الرعي وعدم إبراز ترخيص الرعي و/أو صورة عنه عند طلبه من قبل موظفي الهيئة.