شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تراقب الإنترنت في هونج كونج وشركات التكنولوجيا تحتج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثفت الصين، أمس الثلاثاء، رقابتها على الإنترنت في هونج كونج لتسمح بالولوج إلى بيانات المستخدمين بموجب قانون الأمن القومي الجديد، والذي أكدت رئيسة السلطة التنفيذية في المدينة أنّ ستطبّقه ب«صرامة»، محذرة من وصفتهم ب«المتطرفين» من انتهاكه أو تجاوز «الخطوط الحمر»، في وقت نددت فيه واشنطن بقرار للأخيرة بإزالة أيّ كتاب مدرسي ينتقد الحزب الشيوعي الصيني.

وجاءت خطط فرض الرقابة على الإنترنت في وثيقة حكومية من 116 صفحة نشرت مساء أمس الاثنين، كشفت عن توسيع صلاحيات الشرطة للقيام بمداهمات من دون إذن ومراقبة بعض التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي.

وتشير الوثيقة إلى أن الإشراف القضائي السابق على صلاحيات المراقبة الممنوحة للشرطة، تم إلغاؤه في التحقيقات بشأن الأمن القومي.

وأشارت الحكومة إلى أنها تتوقع الطاعة على الانترنت أيضاً. ومُنحت الشرطة صلاحيات لمراقبة وحذف معلومات إلكترونية إذا كانت هناك «أسباب منطقية» للاشتباه في أن المعطيات تنتهك القانون. ويمكن الطلب من شركات الانترنت ومزودي الخدمات حذف المعلومات ويمكن مصادرة معدات تلك الشركات. ويمكن أيضاً فرض غرامة على مديرين تنفيذيين، ومعاقبتهم بالسجن إذا رفضوا الامتثال.

لكن أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية تحفظت على القرار. وقالت كل من «فيسبوك» و«جوجل» و«تويتر»، إنها علقت طلبات من الحكومة وشرطتها لتزويد معلومات عن مستخدمين.

Advertisements

وأعلنت «فيسبوك» في بيان، أنها سترفض طلبات القيام بمراجعة للقانون تتضمن «إجراءات رسمية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان ومشاورات مع خبراء في مجال حقوق الإنسان». وقال متحدث باسم الشركة: «نعتقد أن حرية التعبير من حقوق الإنسان الأساسية وندعم حق الناس في التعبير عن أنفسهم من دون الخوف على سلامتهم».

وقالت خدمتا «تويتر» و«جوجل» إنهما أيضاً لن تلتزما بطلبات سلطات هونج كونج. كما أعلنت منصة «تيك توك»، انسحابها من هونج كونج كلياً.

وكانت الصين فرضت القانون في هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي قبل أسبوع. ويعاقب القانون على التخريب والأنشطة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية.

وليل الاثنين ندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالتدابير «الأورويلية» لفرض رقابة على النشطاء والمدارس والمكتبات منذ تطبيق القانون. وقال في بيان: «في حين لم يجفّ بعد الحبر الذي كتب به قانون الأمن القومي القمعي، فإنّ السلطات المحليّة وفي إجراء أورويلّي بدأت إزالة الكتب التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني من رفوف المكتبات العامّة، وبحظر الشعارات السياسية، وهي تطلب الآن من المدارس فرض الرقابة».

من جهتها، قالت المسؤولة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أمس، إنها ستطبق القانون ب«صرامة». وأضافت: «أنا أحذّر أولئك المتطرّفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر لأنّ عواقب خرق هذا القانون خطرة للغاية».

وفي أقل من أسبوع منذ تطبيق القانون، حذف نشطاء مدافعون عن الديمقراطية والعديد من الناس العاديين ملفات شخصية على الإنترنت لأي شيء قد تجرّمه الصين. (وكالات)