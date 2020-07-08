شكرا لقرائتكم خبر عن دروس محمد بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الشيخ محمد بن زايد كان من أوائل الذين شخصوا أهمية خوض المواجهة مع الوباء بروح التضامن العالمي.

رائد الإصلاح والعطاء بكل ما تعنيه الكلمة، بارك الله في جهوده ووفقه لإسعاد ناسه ووطنه والعالم أجمع، هو سيدنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. إن ما مررنا به في جائحة كورونا جعلنا نرى الوجه الآخر للقائد الوالد، فكان سموه يبذل الغالي والنفيس لمساعدة العالم أجمع وليس فقط الإمارات وشعبها.

مدرسة الشيخ محمد بن زايد مدرسة ثرية، منها ننهل الحكم والدروس التي يجب أن يتقيد بها القائد والمعلم والمدير والموظف والطالب. فهو مستمع ومنصت متميز، يعدّ الخطأ بعد الاجتهاد جزءاً من التعلم. فقد كانت مباشرة الشيخ محمد للعمل أثناء جائحة كورونا وزيارته للمواقع، رسالة لكل مواطن ومقيم بأن الجائحة لن تحول بيننا وبين أداء واجبنا الوطني، واتباع التدابير الاحترازية والاستمرار في العمل.

لاحظنا خلال الجائحة، ولا زلنا نرى مدى اهتمام سموه بصحة أبناء وطنه وإخواننا المقيمين دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الإمارات. فالمساعدات الإماراتية لدول العالم رسالة لنا جميعاً، بأن نعمل على فعل الخير دون النظر إلى الطرف الآخر وأخطائه تجاهنا، سواء أكان عدواً أو صديقاً. إنه العطاء المستمر.

عبارات الشيخ محمد لها وقع على قلب كل البشرية، وما يصرح به سموه هو حرص يطمئن به الجميع قولاً وفعلاً.

الجائحة كانت تذكيراً بالتواصل المباشر لسموه مع المجتمع، من خلال وسائل الاتصال المرئية وإرسال العبارات التي أسهمت في رفع الروح المعنوية للجميع، على الرغم من صعوبة الموقف والوضع. إنه يشارك المجتمع أفراحه وأحزانه خلال الجائحة، وهو ما كان له أبلغ الأثر.

الشيخ محمد بن زايد يواجه بتحد كبير كل المتغيرات، حيث إن التغيير في أي مجتمع يتطلب الجهد والوقت. يحمل على عاتقه ملفات كثيرة في الداخل وفي الخارج الإقليمي والدولي، وفي كلا المسارين ها هو يرسم لبلادنا دورها الريادي والقيادي في المنطقتين العربية والإسلامية؛ بل تجاوز ذلك الحضور إلى حضور مؤثر على المستوى الدولي.

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من عمل مع الشيخ محمد بن زايد سينقل لك اهتمامه بالتفاصيل. لا يترك شاردة ولا واردة تخص أو تهم الشعب من دون الاطلاع عليها، والتأكد من أنها لمصلحة الوطن ولخير الناس. مواجهة الجائحة كانت مثالاً على الطريقة الدؤوبة التي يعمل بها سموه.

هذه المواجهة عبارة عن سلسلة طويلة من التفاصيل الصغيرة، لكن المهمة والمصيرية، من منع انتشار الوباء، إلى مقاومته إلى توفير الأمن الشخصي والمجتمعي والغذائي، إلى تطمين الناس، إلى دعم الاقتصاد، إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا.

في كل واحدة منها ثمة حاجة إلى قرار قيادي يتعلق بحياة الناس. ومن هذه القرارات القيادية يأخذ المسؤولون تعليماتهم لحالة جديدة لا مثيل لها في التاريخ الحديث. أمام فيروس كورونا، لم يكن لدينا كتاب وصايا أو تعليمات.

وهنا تبرز مسؤولية الشيخ محمد بن زايد. كل حركة وقرار وتعليمات تحتاج إلى قلب كبير وعقل راجح؛ في القلب يقيم المواطن، وفي العقل تتم موازنة الأمور لمراعاة مصلحته وأمانه، ولكنها قرارات تتخذ أيضاً في بيئة من الصعوبات والتحديات العملية والمادية. الناس ترى سموه يفعل فتقتدي به وتفعل.

هذه ليست تعليمات وتوجيهات في مرحلة عادية يمكن تعديلها وتصويبها؛ بل كل منها قرار مصيري. الآن وبعد مرور أشهر على العيش في ظل الجائحة، تعوّد الناس وتأقلموا مع طبيعة الوباء ومخاطره، وصار العلماء يقدمون الإرشادات، لكن أول الأمر، كانت الأمور ملتبسة وغير واضحة، وهنا تبرز شجاعة اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.

كل هذا يحدث وأعيننا وأعين العالم مركزة على بعضنا بعضاً. هناك الإجراءات الأولية ثم هناك النتائج، لكن الشيخ محمد بن زايد كان من أوائل الذين شخصوا أهمية خوض المواجهة مع الوباء بروح التضامن العالمي. التضامن بين المواطن والوافد في دولة الإمارات، صار خطة إماراتية للتضامن خارج الحدود وتقديم العون للآخرين، وتعميم التجربة والتواصل مع دول العالم للتعلم منها.

قريباً يصبح الوباء خلفنا، لكننا تعلمنا جيداً، ما تعنيه القيادة وقدرتها على العمل والتوجيه.

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