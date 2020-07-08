مستوطنون ينصبون خياماً فوق أراضٍ في الأغوار تمهيداً للسلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شرع مستوطنون متطرفون بنصب خيام فوق الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لسلبها ضمن خطة «الضم الصامت» الذي تقوم به سلطات الاحتلال، بالتزامن مع حملات اعتقال في الضفة الغربية؛ طالت الضباط الفلسطينين، والأسرى المحررين.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية، وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة؛ بهدف مصادرة مزيد من الأراضي، وشق طرق استيطانية، وتهجير السكان. وحسب وسائل إعلام «إسرائيلية» فإن خطة الضم ستحول 43 قرية يعيش فيها أكثر من 110 آلاف فلسطيني (أغلبهم في غور الأردن) إلى جيوب معزولة ومحاصرة من كافة الجهات بجدار الفصل العنصري.

وأفاد حقوقيون في الأغوار أن طواقم «إسرائيلية» في خربة الساكوت تعمل على تمديدات سطحية أرضية إلى جانب الطريق المؤدي إلى الساكوت من دون معرفة الأسباب وسط تخوف السكان من إغلاق المنطقة مجدداً.

وهدمت آليات الاحتلال، فجر أمس الثلاثاء، سوراً استنادياً ومنشآت في قرية الولجة غربي بيت لحم. وقال الناشط في قرية الولجة إبراهيم عوض الله: إن آليات الاحتلال هدمت سوراً يحيط بمنزل المواطن أحمد الأطرش في منطقة عين جويزة بحجة عدم الترخيص.

وتشهد هذه المنطقة منذ فترة هجمة استيطانية شرسة، تخللها هدم لمنازل، وأسوار، وتجريف طرق، وكذلك إخطارات بوقف البناء، إضافة إلى استدعاءات بحق عشرات المواطنين؛ للتحقيق معهم بشأن منازلهم المسكونة. ويرى مراقبون أن نجاح الاحتلال في تطويع القرية من خلال مخططات الاستيطان والجدران والحواجز، التي تتهدد ما تبقى من الأراضي فيها، يمثل إزالة لآخر عقبة أمام المشروع «الإسرائيلي» المسمى «القدس الكبرى».

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ويهدف الاحتلال إلى إخضاع القرية، باعتبارها العقبة الأخيرة في مواجهة المشروع الاستيطاني الأكبر، الذي يهدد الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو ما يجعلها في دائرة الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال وبقرار سياسي؛ للسيطرة على القرية وقطع أي تواصل فلسطيني مع القدس.

من جهة ثانية، احتجزت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أربعة من ضباط الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس. وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن قوات الاحتلال رفضت إطلاق سراح الضباط الأربعة من قسم المباحث في شرطة نابلس تحت حجة أنهم كانوا يعملون في منطقة تخضع للسيطرة الأمنية «الإسرائيلية».

وبحسب المصادر، فإن أفراد الشرطة كانوا بلباس مدني، وسيارة مدنية وكانوا في مهمة للتحقيق في ظروف مقتل مواطن في قرية قصرة جنوب نابلس، ولم يكونوا يحملون أية أسلحة.

وقامت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» بعملية تفتيش دقيقه للمركبة التي كانوا يستقلونها ولم تعثر على أي شيء إلا أنها احتجزتهم في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينة، لاسيما بعد قرار الأخيره قطع التنسيق الأمنى مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» وشنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية، فيما هدمت جرافات الاحتلال منشآت وجداراً في بلدة الولجة قضاء بيت لحم. وتركزت الاعتقالات في محافظات طولكرم، وقلقيلية ورام الله؛ حيث اعتقل من هذه المحافظات 15 شاباً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين من بلدة بيت ريما قضاء رام الله. وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في البلدة.