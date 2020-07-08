الغرابلي.. رحلة عذاب أسير داخل سجون الاحتلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال عائلة الأسير سعدي الغرابلي (75عاماً) تعيش حالة من القلق الشديد بعد تضارب الأنباء عن استشهاده في سجون الاحتلال «الإسرائيلي». وتلقت العائلة خبر استشهاده وفتحت بيت عزاء قبل أن تتلقى اتصالاً آخر ينفي الاستشهاد لتضطر إلى تفكيك خيمة العزاء، لكن الأنباء الواردة من السجون تؤكد أنه بحالة الخطر الشديد.

وقال نجل الأسير:«تلقينا اتصالاً هاتفياً من داخل السجون تفيد باستشهاد الوالد، ومن ثم جاء تأكيد من الصليب الأحمر الدولي ينفي الاستشهاد وأنه موجود في مستشفى سوروكا «الإسرائيلي».

وأوضح أن الصليب الأحمر أبلغه بأن الحالة الصحية لوالده غير مستقرة، خاصة أنه يعاني مرض سرطان البروستات ومرض السكري والضغط وضعف السمع والإبصار. ونتيجة الإهمال الطبي تضاعفت وتدهورت حالته الصحية.

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وأضاف أنه لم ير والده منذ عام 1999وكان حينها عمره 24 عاماً والآن عمره ٥٠ عاماً، مشيراً إلى أنه حاول تقدم بطلب زيارة له مرات عدة، لكن في كل مرة يأتيه الرفض، وآخر محاولة له كانت من خلال الصليب الأحمر الدولي عام 2017 وعند وصوله على حاجز بيت حانون أرجعه جنود الاحتلال ومُنع من الزيارة.

وتطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والصليب الأحمر بالعمل على الإفراج عنه أو تقديم مساعدة لها بتصريح لزيارته للاطمئنان على حالته الصحية. وكان سهيل ينتظر خبر الإفراج عن والده في أي صفقة تبادل للأسرى، لكن انتظاره طال ووالده الآن في حالة موت سريري بمستشفى سوروكا. وأضاف: لم نراه في أي مناسبة، «ولا شاف أحفاده»، فيما تمنت زوجة الأسير أم سهيل الغرابلي الشفاء لزوجها الذي يعاني الويلات داخل الأسر من عزل انفرادي وإهمال طبي متعمد ومنع من الزيارة سنوات طوال.

وأضافت أنها لم تر زوجها منذ 25 عاماً، وكان شقيقه فقط المسموح له بزيارته وبعد وفاته منع الجميع من الزيارة.