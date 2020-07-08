سحب القوات الأمريكية من ألمانيا يربك الحلفاء ويشوش «الناتو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرار الرئيس الأمريكي تخفيض عديد القوات الأمريكية في ألمانيا ليس نزوة لترامب أو جولة ضغط استباقي للفوز بمكاسب اقتصادية من الحلفاء، بل هو تحرك استراتيجي مدروس جيداً في دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية جاء ليخلط أوراق السياسة ليس فقط في واشنطن وبروكسل بل في عواصم حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي تتواجد القوات الأمريكية في عدد من دولها ضمن منظومة الدفاع المشترك للحلف.

وتواجه هذه الخطوة، بحسب دراسة لمعهد السياسات الخارجية الأمريكي، عراقيل واضحة سواء في واشنطن أو بروكسل، وهو ما تكشف عنه المواقف الحذرة للجمهوريين في الكونجرس. لكن إعلان ترامب في الواقع جاء امتدادًا للخطط السابقة التي تم بحثها في يونيو 2019، عندما اقترحت الإدارة أولاً نقل 1000 جندي على الأقل من ألمانيا إلى بولندا. في ذلك الوقت، قال ترامب إن الخطوة المقترحة كانت «لتأكيد التعاون الدفاعي الكبير بين الدولتين».

واستغلت واشنطن هذه الخطوة المحتملة مرة أخرى في سياق غير ذي صلة إلى حد ما، بعد خلاف حول رفض ألمانيا المشاركة في مهمة بحرية لردع إيران، ما يعزز فكرة أن ترامب يواصل استخدام عمليات النشر الأمريكية في ألمانيا كورقة مساومة لتعزيز تفاعل حكومة برلين مع السياسات الأمريكية.

نقاش في الحلف الأطلسي

وأياً كان سبب القرار، فقد أدى إلى تجدد النقاش حول أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحجم المساهمات الألمانية فيه. وتشير الأرقام الواردة في تقرير «وول ستريت جورنال» الذي نشر يوم 6 يونيو الماضي، إلى أنه سيتم تخفيض 9500 من أصل 34500 جندي منتشرين في ألمانيا. وألمح ترامب نفسه إلى أن عدد القوات المتمركزة في ألمانيا سيتم تخفيضه إلى النصف.

Advertisements

وبشكل عام فهناك خمس حاميات أمريكية رئيسية في ألمانيا، من أصل سبعة في جميع أنحاء أوروبا. وتقع القيادة الأمريكية الأوروبية والقيادة الأمريكية الإفريقية، في شتوتغارت في جنوب غرب ألمانيا. وتتمركز القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي في حامية «لوسيوس دي كلاي» في ولاية هيس. ولدى القوات الجوية الأمريكية قاعدتان جويتان رئيسيتان في رامشتاين وسباندالم. ورامشتاين هي منشأة أمريكية رئيسية، تضم عناصر القيادة والتحكم لعمليات الطائرات بدون طيار الأمريكية في جميع أنحاء العالم. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن إعادة الانتشار تتعلق بقوات الحامية، ولن تمس العناصر ذات الصلة بعمليات الدعم، التي من المفترض أنها تشير إلى التدريب والمرافق الطبية.

وقد تكون إعادة توزيع أصول القوات الجوية الأمريكية المتمركزة في قاعدة «سبانداليم» الجوية، التي تضم مقاتلات «إف 16» الى بولندا منطقية لجهة اقتناء بولندا مقاتلات «إف 16» وتشغيلها، وقد يكون النشر في قاعدة جوية مشتركة له أهمية على الصعيد التشغيلي على المدى الطويل، على الرغم من ان التبرير الامريكي لعملية خفض القوات يقول إنه نتيجة مباشرة لعدم كفاية الانفاق الدفاعي لالمانيا.

تأثير محدود على برلين

في إطار هذا السيناريو يبدو نهج المعاقبة لإحداث التأثيرات المرغوبة في ما يعتبره ترامب «تقاعسا»، غير مجد، بالنظر إلى الكيفية التي يفيد بها نظام الدفاع الجماعي في «الناتو» جميع أعضائه، بغض النظر عن المكان الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية. ولن تكون هناك نقطة ضغط ثانوية في مثل هذا السيناريو إلا في حقيقة أن المرافق الأمريكية تشجع النشاط الاقتصادي في المناطق المعنية. ويذكر هنا أن عدد القوات الأمريكية مع عائلاتهم في بعض القرى الألمانية يفوق عدد سكان القرية، ويعتبر مصدر نشاط اقتصادي مهماً أنشئت من أجله الكثير من المتاجر والفنادق والمنشآت.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي الألماني، زادت برلين على مدى السنوات الخمس الماضية ميزانية القوات المسلحة الألمانية «باندزوير» بشكل لافت، ومن المحتمل أن يتحقق هدف رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. ومع ذلك، فإن الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19 ستؤثر على هذه الأرقام، وتريد برلين أن تصل تدريجيًا إلى الوفاء بتعهدها أمام الناتو بإنفاق 2٪ بحلول عام 2031.