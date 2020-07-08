«فيتو» روسي يواجه تمديد آلية المساعدات إلى سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، فيما يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لمعارضته، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، أمس الثلاثاء، في وقت نفذ الجيش السوري في تدمر كميناً محكماً بمجموعة إرهابية مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غرب السخنة، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقال دبلوماسي اشترط عدم الكشف عن اسمه «سيكون هناك فيتو روسيّ»، كما توقّع دبلوماسيون آخرون الأمر نفسه. ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية. وتريد موسكو إلغاء إحدى النقطتين وإقرار تمديد لعشرة أشهر فقط، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأسبوع الماضي. وينتهي مفعول التفويض الأممي الساري منذ 2014، في العاشر من يوليو/تموز. وإضافة إلى الدول الغربية، طلبت الأمم المتحدة أيضاً وبشكل واضح الإبقاء على الآلية لمدة عام مع ما لا يقلّ عن نقطتي دخول على الحدود التركية لتقديم المساعدة خصوصا لسكان شمال غربي سوريا حيث محافظة إدلب.

وفي هذا السياق، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس احتياجات سوريا من المساعدات الإنسانية. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الوزيرين بحثا «الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في أنحاء البلاد دون تسييس أو تمييز أو شروط مسبقة».

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من جهة أخرى، ذكر تقرير نشرته الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء ارتكاب جرائم حرب كثيرة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في محافظة إدلب. وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا باولو بينيرو إن «أطفالاً تعرّضوا للقصف في مدرسة، وأهلاً تعرّضوا للقصف في سوق ومرضى قُصفوا في المستشفيات وعائلات بأكملها قُصفت فيما كانت تفرّ». ويشمل التقرير الفترة الممتدة من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني حتى 30 ابريل/نيسان الفائت ويوثّق 52 هجوماً استناداً إلى قرابة 300 مقابلة وصور ومقاطع فيديو. وجاء في التقرير «خلال العملية العسكرية التي شنتها القوات الحكومية مطلع ديسمبر 2019، انتهكت القوات الموالية للحكومة والجماعات التي تصنّفها الأمم المتحدة إرهابية بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين».

على صعيد آخر، قالت صحيفة «الوطن» السورية، أمس الثلاثاء، إن الجيش تمكن من إيقاع ثلاثة مسلحين قتلى وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر. وكانت مجموعة من المسلحين الذين تم تدريبهم في قاعدة أمريكية قرب مخيم الركبان بسوريا، تمكنت في إبريل الماضي، من مغادرة منطقة التنف، وسلم المسلحون أنفسهم للجيش السوري. وأثناء الخروج من «المنطقة الآمنة» حول التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، تعرضت المجموعة ليلة 13-14 إبريل لهجوم من قبل عناصر جماعة «مغاوير الثورة» المدعومة أمريكياً. وبعد الاشتباك تمكن 27 مسلحاً من مغادرة منطقة التنف، وهم تحت حراسة الجيش السوري في تدمر.

(وكالات)