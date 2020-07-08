شكرا لقرائتكم خبر عن طعن في شرعية «النهضة» وانتخابات مبكرة بتونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

كشف الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس وثائق تدين إجراءات تسجيل حزب حركة «النهضة» الإخوانية إبان عودته الى النشاط العلني بعد ثورة 2011 مستفيداً من حالة الفوضى في الادارة آنذاك، فيما أعلن حزب «قلب تونس»، صاحب ثاني كتلة في البرلمان، مقاطعته مناقشة لوائح في البرلمان أضحت عُنصرَ فتنة وتقسيم للتونسيات والتونسيين.

وعرضت رئيس» الدستوري» عبير موسي في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، ملف الحزب من وزارة حقوق الإنسان كاشفة عن وثائق تقول إنها تكشف تكوين الحزب على غير الصيغ القانونية التي يتضمنها القانون المنظم للأحزاب عام 1988.

وأوضحت موسي أن ملف الحزب جاء منقوضاً من عدة وثائق رسمية وهامة مثل الوثائق التي تثبت عدم حيازة المؤسسين للحركة لجنسيات أجنبية أو الوثائق المرتبطة بالعفو التشريعي العام باعتبار أن جلهم مسجلة بحقهم أحكام قضائية مشددة .

وعرضت موسي إحدى وثائق طلب الترخيص للحزب ممضاة من الغنوشي وعرضت توقيعاً للغنوشي مخالفاً لتوقيعه على وثيقة التأسيس ، ما دفعها الى توجيه تهمة التدليس للحزب والتحايل.

وكشفت عنها موسي هي مخالفة تأسيس الحزب على أساس المرجعية الإسلامية والعقائدية .

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ويستعد «الدستوري» لتقديم قضية من أجل الطعن في رخصة النشاط السياسي للنهضة .

يأتي هذا في وقت تضاعفت فيه الانتقادات للائتلاف الحكومي بقيادة النهضة، إذ جاءت آخر السهام من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لمح الى ضرورة التوجه الى انتخابات مبكرة.

وقال أمين عام النقابة المركزية نور الدين الطبوبي إنه كان يتعين على الأحزاب الممثلة في البرلمان إعادة تنقيح القانون الانتخابي والاتفاق على بعث المحكمة الدستورية، التي تأخر وضعها من 2015.

وأوضح الطبوبي في كلمة له أمام تجمع نقابي «في ظل هذا المشهد الموسوم بالمناكفات من الأفضل للمكونات السياسية داخل البرلمان أن يتفقوا في ما بينهم على إعادة الأمانة لأصحابها، أي اعادة القرار للشعب بالذهاب لانتخابات مبكرة».

وأعلن حزب «قلب تونس» ، أمس، عن مقاطعته مناقشة اللوائح المعروضة على مكتب البرلمان وعدم التصويت عليها واعتبرها مجرد مناكفات ومناورات سياسية. ووصف الحزب في بيان أن هذه اللوائح «أضحت عُنصرَ فتنة وتقسيم للتونسيات والتونسيين وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة معلومة تُهدّد السيادة الوطنيّة وتماسك المجتمع».

وذكر «أن لا أحد مُخوّلٌ لتوزيع صكوك الوطنية والطهوريّة وحبّ تونس خاصّة من قِبل من كانوا وما بالعهد من قِدم يُهللون للدكتاتوريّة وأنه لا مجال اليوم للسعي إلى تقسيم التونسيين عبر الاستقطاب الثنائي والصراع الإيديولوجي خدمة لمصالح حزبيّة ضيّقة أضحت سببا من أسباب دفع البلاد إلى مزيد من التقهقر وشعبنا إلى مزيد من الفقر والتهميش».