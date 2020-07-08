عشم الأفندية بالمغرب العربي

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عبد اللطيف الزبيدي

ما الذي تفعله تركيا في المغرب العربي، انطلاقاً من ليبيا؟ لماذا ألقت الجامعة العربية ما فيها وتخلّت؟ أليس حريّاً بالنظام العربيّ، من باب الديكور، أن تكون لديه نماذج من الخبراء الاستراتيجيين، الذين تعجّ بهم الفضائيات؟ الدماغ العربي منذ 2003 وهو متشبّث بالتحرير والديمقراطية في العراق، منذ 2011 وهو يؤمّل خيراً في اللجان الشعبية التي شكّلها الناتو في ليبيا، فإذا هي محاولة إعادة إلى العهد العثماني. لهذا يسعى مرشد الإخوان الغنوشي إلى أن يعيّنه سلطان الآستانة «بايا» على تونس.

ثمة قصّة «مش راكبة» في ليبيا. السرّاج هو الذي يسرج الخيل، بعبارة أخرى قائد رباط الخيل، أي الدبابات، القوات المؤلّلة، إلى الإمدادات اللوجستية. باختصار، الإعداد للحرب، فمن أين جاء «الوفاق»، وكيف يتسنى الاتفاق وعضو الناتو يزحف على المغرب العربي؟ نحن نتوقع من عتباته السلطانية أن يجيب لأن منظمتنا، التي لم تعرف التنظيم يوماً، لا تجيب فلا صوت ولا صدى. لكن المقر قائم، والرواتب مستمرة. نتحدّى أيّ عربيّ، من الماء إلى الماء، أن يتذكر آخر موقف لها، آخر توصية، آخر قرار ولو كان في قرار سحيق. في النهاية، هذه المنظمة تمثل أربعمئة مليون عربي أم لا؟ ههنا أمر واجب البيان والتبيين: في مفاهيم القانون والدستور والعلوم السياسية، الدولة تعني تراباً سيادياً عليه شعب، هذان عنصران لا يمكن استبعادهما من أيّ تعريف للدولة. التعريفات مروحة صينيّة لكنّ العنصرين ثابتان. إذا كانت المنظمة تمثل الشعوب، فأين إرادة الشعوب وقضاياها في جداول أعمال المنظمة؟ الجمود القاتل لا يجوز أن يصوّر أربعمئة مليون عربي وكأنهم جمل اعتراضية أو ما بعد إذا، لكنهم هم المقتولون والمصابون والمشردون في أيّ غزو واحتلال باسم التحرير والديمقراطية. عند الويلات الجهنمية يُهملون. أليس من تخفيف أعباء المسؤولية عن المنظمة أن تسمي نفسها: «منظمة النظام العربي»، أو«منظمة كل طير معلق من عرقوبه»؟ حتى لا تبقى الشعوب عيونها على الطريق في انتظار جودو؟ عندئذ لن يجرؤ أحد على أن يفتح فمه.

لزوم ما يلزم: النتيجة القطعيّة: إذا غسلت الشعوب أيديها من تولي النظام العربي مسؤولياته، فلن يجرؤ أردوغان ولا أي محتل على الاقتراب من السيادة العربية.

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