7 أفلام مصرية تتحدى «كورونا» في استوديوهات التصوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يبدو أن صناعة السينما في مصر على طريق تخطي أزمة فيروس «كورونا» التي أطاحت الكثير من الأفلام من استوديوهات التصوير، أو حتى من دور العرض، إلا أن صنّاع السينما في مصر قرروا عودة الحياة لطبيعتها، وامتلأت استوديوهات التصوير بالأفلام من جديد، وشهدت الأيام الماضية عودة ما يقرب من 7 أفلام إلى استوديوهات التصوير من جديد مع تحديد مجموعة منها للعرض في عيد الأضحى المقبل.

أول هذه الأفلام «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، الذي استأنف تصوير ما تبقى له من مشاهد بالفيلم، بعد توقف دام عدة أشهر، سواء بسبب «كورونا» أو انشغاله بالأعمال الدرامية في موسم رمضان، إذ انتهى من تصوير أكثر من 50% من مشاهد الفيلم، وعاد لاستكمال ما تبقى منه.

الفيلم من بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم، محمد لطفي، سارة الشامي.

في الإطار نفسه استأنف المخرج إبرام نشأت تصوير المشاهد المتبقية له في فيلم «زنزانة 7» الذي يتقاسم بطولته كل من الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي، وذلك داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بعد توقف دام عدة أشهر، وكان الفيلم انطلق تصويره في عام 2018 وتعرض للتوقف أكثر من مرة بسبب مشكلات إنتاجية من جهة، وانشغال أبطاله بتصوير أعمال أخرى من جهة أخرى، وهو بطولة عبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي.

المخرج إبرام نشأت وضع جدولاً للانتهاء من تصوير فيلم «زنزانة 7» ليستأنف على الفور بعده تصوير فيلم «ساعة شيطان» للنجم باسم السمرة، الذي يشاركه بطولته محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، وهو من الأفلام التي تنتمي لنوعية التشويق والإثارة وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول.

وإلى أن يبدأ إبرام نشأت تصوير «ساعة شيطان» قرر باسم سمرة أن يبدأ تصوير فيلم «سوء الرجالة»، بمشاركة نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وهو أول تجربة في السينما الروائية الطويلة للمخرجة نيفين شلبي، وشاركت في كتابة السيناريو والحوار دينا السقا.

أضخم إنتاج

على جانب آخر استأنف المخرج مروان حامد تصوير فيلم «كيرة والجن» وهو أضخم إنتاج سينمائي خلال السنوات الأخيرة، وبدأ التصوير داخل الديكور الرئيسي للعمل باستوديو مصر، وجمعت المشاهد بين أحمد عز وكريم عبد العزيز، ويستمر التصوير في نفس الديكور عدة أيام، وينتقل بعدها أبطال الفيلم إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919.

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، ويتقاسم بطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز مع هند صبري وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبي وأحمد مالك.

أما رامز جلال فاستأنف تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه السينمائي الجديد «هيكل نظمي»، الذي يشاركه بطولته كل من غادة عادل، وخالد الصاوي، وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد، ويخرجه كريم محمود، ويصور رامز مشاهد الفيلم في مدينة الإنتاج الإعلامي بعدد مختلف من أحيائها المعدة للتصوير.

شركة الإنتاج وعدت بأن يكون الفيلم جاهزاً للعرض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وكان صنّاع الفيلم أجلوا التصوير لانشغال رامز بتصوير برنامجه الرمضاني.

أما النجم محمد هنيدي فعاد مع منة شلبي لتصوير فيلمه «النمس والإنس» الذي يجمعهما للمرة الأولى في مشوارهما الفني، فلم يسبق لهما التعاون معًا في أي عمل فني سواء في السينما أو التلفزيون.