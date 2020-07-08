شكرا لقرائتكم خبر عن حمى الأرقام القياسية تحلّق بأسهم التقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية لضغوط بيع لجني أرباح سريع تزامن مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كرونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

في بورصة نيويورك، قاومت مؤشرات «وول ستريت» ضغوط جني الأرباح عقب انتعاشها في الجلسة السابقة، لينجح المؤشر «إس آند بي» في تعويض خسائره المبكرة، بينما قفز «ناسداك» إلى مستوى قياسي جديد عند 10.516 نقطة، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 1%.

انخفضت أسهم التكنولوجيا الأمريكية في بورصة نيويورك بشكل طفيف في مستهل تداولات أمس قبل أن ترتد بمكاسب قياسية جديدة، حيث قادت مؤشر«إس آند بي» لتعويض خسائره في مستهل الجلسة، بينما لم يكتفِ «ناسداك» المركب بتعويض خسائره، بل تخطى ذلك لتحقيق مستوى قياسي جديد عند 10.516 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق الخط الثابت بشكل طفيف، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.54٪. في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، منخفضاً 158 نقطة أو 0.6٪.

وارتفعت أسهم «ميكروسوفت» بنسبة 1.6٪ لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، كما وصلت شركة «أبل» إلى مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت بنسبة 1.1٪، كما ارتفع كل من «فيسبوك» و«نتفليكس» بنسبة 2٪ و 0.6٪، على التوالي، للتداول عند أعلى المستويات على الإطلاق أيضاً..

وحلقت المؤشرات مجدداً بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في الولايات المتحدة من يوم الجمعة الذي صادف يوم 4 يوليو/ تموز، وارتفع مؤشر «داو جونز» 1.65%، ليبلغ 26,253.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 2.43%، ليبلغ 10,456.66 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، أما مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً والذي يضم أسهم أكبر 500 شركة، فارتفع 1.5% ليصل إلى 3,176.96 نقطة.

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ومن جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيتش، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي المتوقع سيكون «أكثر صعوبة» مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات أمس الثلاثاء مع إقبال مستثمرين على البيع لجني أرباح في أعقاب مكاسب الجلسة السابقة بفضل تحرك الصين لدعم السوق.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7% بعد أن اقترب من أعلى مستوى في شهر.

وهرع المستثمرون الأفراد لدخول السوق الصينية التي تشهد مكاسب ضخمة، ما أدى لصعود الأسهم المدرجة في بورصة شنغهاي لأعلى مستوى في خمسة أعوام وامتد التفاؤل للأسواق العالمية الاثنين. وتراجعت أسهم البنوك 2% أمس بعد مكاسب 4% في الجلسة السابقة. كما دفعت أسهم شركات الطاقة السوق للهبوط مع نزول أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الثلاثاء بعد أن هبط إنفاق الأسر اليابانية بأسرع وتيرة على الإطلاق متأثراً بإجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وإن كانت المكاسب القوية لسهم مجموعة سوفت بنك حدت من خسائر المؤشر القياسي للسوق.

وهبط مؤشر نيكاي القياسي 0.44% ليغلق على 22614.69 نقطة وينهي بذلك موجة صعود استمرت ثلاث جلسات بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل يونيو/ حزيران، وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.34% ليغلق على 1571.71 نقطة.