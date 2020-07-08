الرئيس الجزائري يعلق على قضية اغتيال محامية شابة

وكتب الرئيس الرئيس الجزائري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أمام الاغتيال الجبان الذي راحت ضحيته اليوم، المحامية طرافي ياسمين بالبويرة، وهي في مقتبل العمر، لا يسعنا إلا أن ننحني أمام روحها الطاهرة متضرعين للمولى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان… تعازي الخالصة لعائلتها وأسرة المحامين قاطبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعثرت مصالح الحماية المدنية بعين بسام في البويرة، أمس الاثنين، على جثة طرافي ياسمين (28 عاما) متوفية لأسباب مجهولة، في حين فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة".

وأعلنت منظمة محامي البويرة، عن القبض على 3 أشخاص مشتبه في تورطهم بمقتل المحامية الشابة.

وأشارت إلى الهيئات الرسمية أكدت أن وفاة طراف ياسمين لم تكن طبيعية، بل كانت على إثر جريمة مدبرة من طرف أشخاص من نفس منطقتها.