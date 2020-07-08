دبلوماسي تركي: ندعم الحكومة الليبية وفق قرار مجلس الأمن

روما / الخليج 365
قال السفير التركي لدى إيطاليا، مراد سالم أسنلي، إن أنقرة تدعم الحكومة الليبية الشرعية، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نظمتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، بعنوان "أولويات إيطاليا في ظل التوازنات الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط".
واستعرض السفير أسنلي، ثوابت تركيا في السياسة الخارجية حيال المنطقة.
ولفت إلى دعم تركيا مسار برلين، الرامي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وفيما يخص سوريا، أشار أسنلي إلى أن تركيا لا تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي فقط هناك، بل تكافح "ي ب ك/ ب ي د" أيضا، والذي يعد امتدادا لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي.
وشدد على أن تركيا تتطلع من حلفائها إلى مكافحة الإرهاب دون تمييز بين التنظيمات الإرهابية.
وحذر السفير من أن الوضع في محافظة إدلب السورية حرج، حيث يعيش هناك 3 ملايين، وفي حال إقدام النظام على مهاجمتها فستشهد المنطقة موجة نزوح جديدة.
وأشار إلى عدم قدرة تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين سوري، على تحمل أعباء موجة جديدة من اللاجئين بمفردها.
وفيما يخص فلسطين، شدد أسنلي على رفض تركيا مخططات إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأكد ضرورة إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، من أجل تحقيق السلام في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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