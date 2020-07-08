حماس ترحب بقرارين لـ"يونسكو" يؤيدان "الحقوق الفلسطينية"

غزة / رمزي محمود/ الخليج 365
رحّبت حركة "حماس"، الثلاثاء، بقرارين للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، يؤيدان "الحقوق الفلسطينية الثابتة".
وقال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية بالحركة، إن إقرار المجلس التنفيذي لليونسكو للقرارين "بالإجماع ودون أي تغيير"، يعد "مؤشراً جديداً على عزلة إسرائيل".
وأكد أن هذين القرارين "مؤشر على فشل الضغوط الإسرائيلية - الأمريكية في تزييف الشرعية الدولية المشروع الاستيطاني" على أرض فلسطين.
ودعا "نعيم"، في تصريح صحفي، إلى "إجراءات عملية لفرض تلك القرارات والعشرات قبلها واقعاً على الأرض، وإجبار إسرائيل على احترام الحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف".
والإثنين، اعتمد المجلس التنفيذي لـ "يونسكو" بالإجماع، قرارين يؤيدان الحقوق الفلسطينية الثابتة، بعنوان "فلسطين المحتلة" و"المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة"، وذلك خلال دورته الـ 209 المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وطلب المجلس بتقديم تقرير متابعة متعلق بما تناولته القرارات السابقة من انتهاكات إسرائيل ضد التراث، والأماكن التاريخية، والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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