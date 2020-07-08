دعى المغرد منصور السبيعي , عبدالله الشايجي برفع رأسه وترك المشروع التركي و غيره والانضمام للمشروع السعودي الخليجي (العربي ) للدفاع عن الأمة العربية و الاسلامية.

جاء ذلك في رداً على تغريدات الشايجي , والذي قال فيها , بأن مشروع تركيا الأقل ضرراً وتهديداً للأمن القومي العربي مقارنة مع مشروعي إسرائيل وإيران.

وأكد مغردون بأن تركيا تعمل على مشروعها التوسعي , مؤكدين بأنه يجب إفشال المشاريع المستجدة لتركيا وإيران، يكون باستئصال أدواتها التي جعلتها تتغلغل بالدول (الحشد حزب الله الحوثيين الإخوان).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “السبيعي” في رداً على الشايجي : يجب ترك المشروع التركي ورفع رأسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.