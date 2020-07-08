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رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد ميسي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أكد رئيس جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن للنادي الحق في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.

وقال: “عادةً لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي التجديد لعقد ميسي الذي يعدّ أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم”.

وأضاف بارتوميو: “أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة إنهاء مسيرته في برشلونة”.

وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي بشأن تجديد عقده.

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