رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد ميسي

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أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن للنادي الحق في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.
وقال: “عادةً لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي التجديد لعقد ميسي الذي يعدّ أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم”.
وأضاف بارتوميو: “أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة إنهاء مسيرته في برشلونة”.
وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي بشأن تجديد عقده.
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