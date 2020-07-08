إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن خضع لفحص إشعاعي للرئتين يوم أمس في مستشفى القوات المسلحة.
وأكد بولسونارو لوسائل الاعلام أنه سيسعى إلى العمل قدر الإمكان عبر تقنية الفيديو.
الجدير بالذكر أن جايير بولسونارو صرح سابقاً بأنه لا خوف من كورونا وإنها مجرد انفلونزا بسيطة، وقد خرج على غرار ذلك في مظاهرة بدون أي إجراءات وقائية مع مؤيدين له لفتح البلاد وإيقاف الحجر.
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