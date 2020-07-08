الصحة تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 07 يوليو 2020، تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 217108 حالة . وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5205 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 154839 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2017 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 60252 والحالات الحرجة 2268 حالة .

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