شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: إضافة 2500 سرير عناية مركزة جديد خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الصحة دكتور توفيق الربيعة إن الوزارة أضافت أكثر من 2500 سرير عناية مركزة جديدة في أقل من ثلاثة أشهر، للتعامل مع الحالات الحرجة لمصابي كورونا.

وتابع الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أن هذه الأَّسرة تعادل أكثر من 30٪ من إجمالي الأَّسرة التي أضيفت على مدى عقود من الزمن.

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وأضاف وزير الصحة توفيق الربيعة: “أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مهتمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية لكل من هو على أرض وطننا الغالي”.