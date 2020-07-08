شاهد.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة المصرية تتخذ قرارا عاجلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت النيابة العامة المصرية قررت حبس الممثلة المصرية الشابة عبير بيبرس على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجها بطعنه بزجاجة في صدره، وفقا لــ صحيفة "الوطن" المصرية



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وأضافت مصادر للصحيفة، أن قاضي المعارضات قرر حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.

وقالت المتهمة إن زوجها كان يضربها كل يوم لأي سبب، موضحة أنه حتى بعد أن قتلته تسبب في دخولها السجن، مضيفة أنها نفذت الجريمة بالمصادفة بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت بالزجاجة.