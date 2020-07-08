تعرف على الفنانة المصرية عبير بيبرس التي قتلت زوجها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اختفت الفنانة المصرية الصاعدة عبير بيبرس عن الأنظار مدة ثلاث سنوات، لتعود خلال الساعات الماضية وهي في قفص الاتهام، بعدما قتلت زوجها خلال شجار بينهما.



وأشارت التحريات إلى أن بيبرس، التي اعترفت بالجريمة بعد القبض عليها، تشاجرت مع زوجها الذي ”صفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة“، لتلتقط قطعة زجاج وتغرسها في صدره.

الزوج، وهو رجل أعمال غير مشهور، توفى على الفور. وألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانة.

وقالت بيبرس أمام النيابة إن ”زوجها كان دائم التعدي بالضرب عليها بدون سبب“، مؤكدة أنها فقدت أعصابها يوم الحادث فقامت بطعنه طعنة نافذة.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

وعبير بيبرس فنانة صاعدة في العقد الثالث من عمرها دخلت عالم التمثيل بـ“الصدفة“، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان ”كما تدين تدان“.

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في عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي ”إلسع وفلسع“ بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

وفي العام نفسه، شاركت في مسلسل كوميدي آخر تحت عنوان ”شلة نصابين“ بطولة عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي.

وفي 2016 شاركت في أول عمل سينمائي من خلال فيلم ”مشروع ميت“، بمشاركة الفنان أحمد الجوهري، لكنه يعرض في دور السينما.

وخلال استضافتها في أحد البرامج الفضائية، تحدثت عبير بيبرس عن أن السندريلا سعاد حسني مثلها الأعلى، باعتبارها ممثلة شاملة وأدت كل أدوارها باحترافية شديدة، وأنها تطمح لتحقيق نجاح مماثل.

ومنذ العام 2017 اختفت الفنانة الصاعدة عن الساحة الفنية، ليعود الحديث عنها وهي متهمة بقتل زوجها.