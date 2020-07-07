شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مصاباً في حريق ضخم بأحد فنادق الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فر يق التحرير:
باشرت 9 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء حادث حريق بأحد الفنادق بشرق العاصمة، والذي نتج عنه 22 إصابة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 10:18 بوجود حريق في أحد الفنادق من الدفاع المدني، وتم توجيه 9 فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرق خلال سبع دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، إضافة لـ 3 فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى.
وتبين وجود 22 إصابة منها عشرين حالة إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع ورفضت، النقل فيما تم نقل حالتين متوسطتين لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.
وبعد التأكد بعدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادت الفرق الإسعافية لمواقعها بعد انتهاء الحدث عند الساعة الواحد ظهراً.
وطالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى يتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات حيث يشكل خطراً على الفرقة الإسعافية تأخر وصولها بسبب هذه الممارسات غير المسؤولة.
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