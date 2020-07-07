شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من الإعلامي «عوض القحطاني» قبل إجراء جراحة خطيرة.. تفاعل كبير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الإعلامي عوض سعد القحطاني، في مقطع فيديو وثقه من داخل مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه سيجري عملية جراحية خطيرة، كما وجه رسالة مؤثرة للجميع عبر حسابه في “تويتر”.

وأضاف عوض القحطاني في المقطع: “لا تنسوني من الدعاء، يا إخوان العملية خطرة حسب ما أبلغت من الأطباء المختصين الذين سيقومون بإجراء العملية”، مضيفا “الحمد ثم الحمد ثم الحمد الله يحفظكم جميعاً والله يسامح من ارتكب خطأ بحقي مسامح الجميع وسامحوني أنتم”.

الجدير بالذكر أن الإعلامي عوض القحطاني عمل سابقاً مقدم ومعد برامج تلفزيونية بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتفاعل العشرات من الإعلاميين والمسؤولين ومواطنين عبر وسم (#عوض_القحطاني) داعين له بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

Advertisements

وقال د. عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني: “أخي الحبيب عوض صاحب القلب الكبير والابتسامة الساحرة أسأل الله العلي العظيم لك الشفاء وجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً لذنبك فاللهم قر أعيننا بسلامتك وشفائك والحمد لله رب العالمين في السراء والضراء”.

وقال الإعلامي خالد المطرفي معلقا على مقطع عوض القحطاني : “أسأل الله العظيم أن يشفيك ويسلمك”.

وقال الإعلامي والصحفي محمد البكيري “نسأل الله لك الشفاء والأجر والعافية يا غالي”.

وعلقت الإعلامية هناء الركابي على مقطع عوض القحطاني بقولها “الله يسهلها يارب وتقوم بالسلامة بإذن الله سليمآ معافى آمين يارب العالمين”.